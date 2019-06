Esquizofrenias electorales

30 de abril, Comité Ejecutivo del PP, Casado: «Vox es la ultraderecha y Ciudadanos un partido de tránsfugas».

El País, 1 de mayo: «Casado da un giro al centro tras la debacle de las Generales».

El Mundo, 1 de mayo: «Los barones imponen a Casado un bandazo al centro contra Vox».

19 de mayo 2019, Inés Arrimadas en Murcia: «24 años del PP son muchos».



Casado ha pasado, en el espacio de tiempo que transcurrió entre las elecciones Generales y las Municipales y Autonómicas, de hablar de un partido nuevo a otro renovado, para admitir finalmente que es el de siempre.

Las múltiples personalidades del señor Casado se resuelven a lo largo de los últimos días de elecciones: ni es un partido nuevo, ni renovado, ni el de siempre; es a día de hoy un partido esquizofrénico.

El que sí se parece al de siempre es Ciudadanos. No se ha vuelto esquizofrénico, como el PP de Casado; Ciudadanos es la pura definición de la esquizofrenia política permanente. Con toda la hemeroteca que antecede ¿gobernarán PP y Cs juntos, con el apoyo de Vox en la Región de Murcia?

El problema lo tienen en la debilidad de sus principios, y las hemerotecas los delatan. Casado no puede hacer de Tiberio Julio César (emperador insultante) hasta el 26 de mayo, y de Marco Julio César (magnánimo y comprensivo) a partir de ese día, mientras Bruto, considerado un patriota del Imperio, como Rivera, lo asesina.

Mucho me temo que si los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y los de la Asamblea Regional de Murcia en nuestra Comunidad no reaccionan a tiempo, terminaremos contemplando, como Nerón a Roma, ardiendo políticamente a España y a nuestra Región.

En el fondo, lo que subyace es pura estrategia. Casado para afianzarse como líder del PP, Rivera optando a convertirse en líder de la oposición, P edro Sánchez jugando de faroles, y Vox, hasta ahora, de mero espectador.

Estamos en un compás de espera. Los debates de investidura en Parlamentos autonómicos y el del presidente del Gobierno de España fijarán definitivamente un antes y un después, se les caerá la careta de la estrategia personal, ya no les juzgaremos por lo que dicen, sino por lo que hacen, y me temo que no ganarán ninguno de ellos. Finalmente pueden perder España y los españoles y la Región de Murcia y los murcianos.