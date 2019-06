Por un cambio más que necesario

Nunca unas elecciones al Consejo de la Policía acapararon tanta atención como las venideras este miércoles 19 de junio, tres años tras la creación de Jusapol, la asociación compuesta por Policías Nacionales y Guardias Civiles que lucha por la Equiparación Salarial de éstos con los cuerpos Policiales Autonómicos, el revolucionario movimiento del que surgió Jupol, que pronto se convirtió en el sindicato con más afiliados en tiempo récord y con el que se espera una importante presencia en el Consejo de la Policía tras las elecciones.

"Nos jugamos mucho este miércoles, nuestra prioridad es dignificar esta profesión" asegura el Secretario General de Jupol Murcia, Alberto García y añade que todo pasa "por conseguir la equiparación salarial real, y no el acuerdo que firmaron los sindicatos tradicionales, el cual es a todas luces insuficiente", se espera que las elecciones al Consejo supongan un antes y un después en la Policía "Llevamos más de treinta años sin evolucionar por culpa de un sindicalismo acomodado y egoísta. Sólo se ha conseguido algo cuando apareció Jusapol y los sindicatos tradicionales han intentado apuntarse el tanto sin éxito"

No todo ha sido un camino de rosas, ya que no son pocos los ataques a candidatos basados en falacias y falsas acusaciones, fácilmente comprobables y que tendrán el correspondiente recorrido judicial para salvaguardar el honor de los compañeros difamados. Aunque se esperaban estos intentos de menoscabar nuestra imagen por parte de quienes temen perder los "privilegios" con un "modus vivendi" que se han procurado a lo largo de tantos años los sindicatos tradicionales representativos. Un intento constante de mantener unos privilegios a cambio de un servilismo hacia el Ministerio de Interior con el único fin de seguir manteniendo ese modo de vida, en vez de luchar por la denostada Policía Nacional.

Aún no disponiendo de los medios para realizar encuestas de la tendencia en los próximos comicios, las redes sociales, así como las numerosas sensaciones en las no pocas visitas a Comisarías dejan de manifiesto que el apoyo a Jupol es bastante numeroso, tal es así, que un Sindicato no ha reparado en intentar contrarrestar la tendencia de voto usando argucias que les ha funcionado en el pasado y no es otra que "obsequiar" la fidelidad de sus afiliados con un altavoz inteligente pocos días antes de las elecciones, (a pesar de que su líder negaba recientemente tal práctica por un canal de televisión) de la misma forma que ya "premiaron" hace 4 y 8 años con una Tablet y un móvil respectivamente los cuales hicieron llegar a manos de sus afiliados siempre coincidiendo con los comicios electorales. Cada cual juzgue con criterio propio, imaginen si cosa semejante se realizara en unas elecciones Generales en España, ¿pancartas de Pedro Sánchez con un póster de un móvil al lado, a Casado con uno de una Tablet, Rivera con un Altavoz inteligente, Iglesias con un reloj o Abascal con una paletilla y todo por obsequiar la fidelidad de sus afiliados? Pues en el rancio sindicalismo de la Policía Nacional sigue sucediendo.

Como ven con éstas y otras muchas razones no faltan motivos para realizar un cambio más que necesario en la Policía Nacional, es el motivo por el que llega Jupol.

Llegamos con una enorme ilusión de mejorar las condiciones sociolaborales y económicas, y mejoría de medios, pero sobre todo para servir a la Policía, y desde luego no servirse de ella.