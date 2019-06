Fausto insomne

El tiempo se ha vuelto un bien escaso, perecedero por definición, jamás renovable pues cuando desaparece nunca vuelve. No es solo que trabajemos muchas horas, es que en nuestros días se ha puesto precio también al tiempo. La amplia oferta de entretenimiento y consumo aparentemente a beneficio de la libertad individual y del goce privado, nos ha conducido a una realidad de esclavos, donde los siervos del siglo XXI, aquellos que viven en sociedades aparentemente ricas, han generado una servidumbre indestructible, una pobreza insuperable, visible en la escasez de tiempo.

Fiesta y algarabía, goce y desorden, música y bailes de orgía una noche de verano, ahí fuera tan cerca de mi puerta. Ruido y distorsión. Muchos necesitan una continua ocupación, un recurrente perpetuum mobile, un frenesí de ir y venir. Nos hacemos semejantes a como cuando de niños abrimos a golpes un hormiguero y la colonia de insectos se mueve a toda prisa de un lugar a otro, desorientadas, huyendo a escape, rescatando a la desesperada los huevos, futuro de la colonia, en un triunfo general del pánico.

Así es la vida humana, si no hay ruido, algo extraño pasa; si las noticias no traen nada nuevo nos desazona la monotonía; si no hay un plato diferente en el programa de cocina o un libro o un telefilm nuevo aunque se repita en una saga seriada hasta agotar la fórmula, algo malo ocurre. La sombra del tedio nos invade si un historiador no revisa elegantemente el pasado para descubrir que los lobos eran en realidad corderos; si la prensa no descubre un escándalo nuevo, es que nadie ha sido lo bastante sagaz (u honrado) para haberlo expuesto a la curiosidad pública. Nos quejamos del poco tiempo disponible hasta el punto de recomendar la publicación de libros breves para comodidad del estresado lector. El tiempo se ha vuelto un bien escaso, perecedero por definición, jamás renovable pues cuando desaparece nunca vuelve. Al menos, exigimos, que esté lleno de novedades. No es solo que trabajemos muchas horas, es que en nuestros días se ha puesto precio también al llamado tiempo 'libre', diferente del tiempo 'cautivo', fuera de la jornada laboral. La oferta de entretenimiento y consumo aparentemente a beneficio de la libertad individual y del goce privado, nos ha conducido a una realidad colectiva de esclavos, donde los colonos del siglo XXI, aquellos que viven en sociedades menos pobres, han generado una servidumbre indestructible, una pobreza insuperable, visible en la escasez de tiempo. Devoramos tiempo, cultura, ocio, en virtud de un modelo productivo basado en el agotamiento por consumo. Todo es como una vela que se apaga.

Cada minuto tiene un precio ya sea cuando nosotros producimos o cuando alguien produce para nosotros. Todo es uso y disfrute. Cualquier actividad, la ociosa también, ha de tener un retorno, una rentabilidad, debe ser traducida a términos monetarios consecuencia de su secuenciación y temporalización. Triste vida de esclavo la de quien encuentra sus grilletes no ya en las cadenas sino en los relojes de pulsera o en los dígitos luminosos de la pantalla de un teléfono móvil.

No se escucharán más las campanas anunciando el Ángelus. El tiempo ha de ser llenado, hay que salir a buscar con qué llenarlo. Sería demasiado incómodo quedarse a solas con los propios pensamientos a riesgo de que el eco devuelva apenas una frase, o peor aún, que todo suene hueco. En el frenesí de la vida todos van sobre un carro de heno pensando que es oro y celebrando ciegamente como eterno aquello que es en realidad frágil, seco, estéril, efímero. Repetición frenética sin fin, moto perpetuo. Puedo jugarme lo más sagrado que de todo esto jamás nacerá un momento aprovechable, algo que no deje de ser una gota de agua deslizándose entre los dedos. Puedo jurar, y te apuesto mi alma, que así jamás veré un momento al que le diga: «Detente, eres tan bello».