La necesaria reivindicación sobre la igualdad en la cultura

Sin complejos ni pelos en la lengua, así se expresaron las escritoras latinoamericanas que han firmado el manifiesto llamado Contra el machismo literario, a propósito de la Bienal de novela Vargas Llosa que se celebró en México el pasado mes de mayo, presidida por el premio Nobel, y con una escasa presencia femenina, tanto en el jurado como en los conferenciantes.

Las y los abajo firmantes queremos manifestar nuestro hartazgo y rechazo ante la disparidad de género que rige en la mayoría de eventos culturales y literarios en América Latina, así como la mentalidad machista subyacente. Es inadmisible que en el siglo XXI, en plena ola de reivindicaciones por la igualdad, se organice sin perspectiva de género un evento como la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa [?] Gracias a la lucha que desde hace mucho llevan a cabo las mujeres por sus derechos, por fin podemos descubrir a muchas escritoras que fueron borradas de la historia y del canon literario, denostadas, ninguneadas o silenciadas. Las mujeres escritoras han demostrado, además, por la calidad de sus obras, sus traducciones, su trabajo editorial y el reconocimiento que han adquirido en los últimos años, que la literatura escrita por mujeres es tan importante como la que escriben los hombres.

La sensibilización de los agentes de la cultura hacia la igualdad va en aumento, como lo demuestran hechos como este. Hasta ahora, la discriminación de las mujeres en los premios y actos literarios no era objeto de protesta por el colectivo de escritoras y escritores, que callaban y miraban hacia otra parte, temerosos de que su crítica los expulsara del stablisment literario. Pero el miedo a las represalias, nunca fantaseadas ni fruto de una imaginación paranoide, sino auténticas, como lo constata sobradamente la historia, disminuye poco a poco a medida que las reivindicaciones feministas se incorporan a la lógica democrática y son aceptadas como indispensables para reflejar la complejidad y pluralidad de nuestras sociedades. Los estudios de género en las distintas artes no cesan de sacar a la luz la obra de mujeres borradas; artistas en las que nuestro propio colectivo se ha detenido en más de una ocasión en este mismo foro. Mujeres cuyo valor se ha subestimado desde un canon machista que privilegiaba las producciones de los hombres, marginándolas bajo el prejuicio, que todavía hoy es esgrimido como razón inapelable por determinados voceros del patriarcado más recalcitrante, de que si no se había visibilizado antes era porque carecía de calidad suficiente. Nada más lejos de la verdad.

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Nuestro colectivo, +mujeres, lanzó hace un par de meses una campaña dirigida a los gestores culturales varones, solicitando su compromiso por la igualdad, concretamente, exigiendo la participación paritaria de las mujeres en los actos que organizaban o en los que formaban parte. Lo suscribieron más de un centenar de hombres de diferentes ámbitos de la cultura, y esperamos que este compromiso cambie el tono monocolor de las actividades literarias de nuestra Comunidad Autónoma. Pero ya observamos algunos descuidos sobre los que preferimos no detenernos todavía.

Es necesario que todos los agentes culturales se mantengan en alerta para exigir la igualdad en las actividades culturales, así como que nuestras instituciones no olviden estas reivindicaciones en sus programas. Esto es lo que se reivindica en la carta contra la Bienal a la que hemos aludido, firmada por más de un centenar de escritoras y escritores de habla hispana:

Las y los firmantes nos hemos comprometido férreamente con la igualdad y la transformación social, y por eso hemos adoptado como política urgente preguntar y demandar una participación paritaria en todos los eventos literarios de los que aceptamos formar parte; señalar y cuestionar públicamente en caso de que no se cumplan estas cuotas justas. Así mismo, queremos exigir un compromiso oficial por parte de las instituciones organizadoras, así como de la red de festivales, ferias, premios, congresos, y debates en torno al libro, para garantizar, de una vez y para siempre, espacios justos, respetuosos y libres de violencia para las mujeres.

La reacción antifeminista es un hecho en la sociedad murciana, los partidos de ultraderecha que han conseguido representación institucional en las últimas elecciones se definen como contrarios a las igualdad, combatiendo con mentiras anticientíficas los peligros de la que califican como 'ideología de género'. Solo una profunda educación feminista, llevada a cabo en todas las instituciones educativas y culturales, puede hacerle frente a esta alarmante regresión, que pretende devolvernos al sometimiento del orden patriarcal. Por eso es tan importante que las mujeres ocupemos la esfera pública, que todos mantengamos la alerta, que denunciemos la pervivencia de viejos modos de exclusión en los actos culturales.