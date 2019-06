Carta a Isabel Franco del colectivo LGTBI

Estimada diputada Isabel Franco y compañeros de Ciudadanos. Allá por el mes de abril nos reunimos los colectivos No te prives y Asfagalem con ustedes a petición de su partido. Estaban muy interesados en conocer nuestras necesidades antes de las elecciones, como también lo estaban otros partidos. En aquella reunión les comunicamos que necesitábamos que se desarrollara la ley 8/2016 de 27 de mayo de igualdad LGTBI, cosa con la que ustedes estaban muy de acuerdo y compartían nuestro malestar porque el Partido Popular no hubiera movido un dedo por desarrollar esta ley, partido que no mostró el más mínimo interés por reunirse con nosotros, cosa que ustedes sí hicieron y les agradecemos.

También nos gustaría agradecerles todo aquello a lo que se comprometieron con nosotros. Como por ejemplo hacer todo lo posible por desarrollar la ley LGTBI, trabajar en educación en diversidad afectivo-sexual en los centros educativos, apoyar a los colectivos LGTBI de la Región de Murcia, su preocupación por la igualdad de derechos de las familias homoparentales, por los protocolos de atención con personas trans en el ámbito educativo y sanitario, por el desarrollo del observatorio contra la LGTBIfobia, por el acceso a la maternidad de las mujeres lesbianas y por todo aquello que nos comentaban en aquella reunión con gran entusiasmo y empatía.

Os vimos a su vez muy interesados en la celebración del Orgullo LGTBI y recordamos como fue comentada la falta de implicación en el mismo del Gobierno regional, cosa que a ustedes les causaba malestar, ya que la consideran una reivindicación festiva de los Derechos Humanos. Por todo ello nos encantaría agradecerles el interés mostrado antes de las elecciones pero estamos un poco confusos con las noticias que nos llegan. No entendemos cómo piden reunirse con los colectivos LGTBI y luego pactan con Vox. No entendemos muy bien cómo van a intentar desarrollar las políticas que ustedes mismos nos propusieron y después gobernar con partidos de ultraderecha que atentan contra nuestros derechos. Tampoco entendemos muy bien qué explicaciones les van a dar a sus votantes LGTBI que creían votar a un partido que respetaba su diversidad y defendía sus derechos y ahora os ve sentados a la mesa con gente que nos considera enfermos.

La cosa se agrava, señora Franco, por momentos porque las exigencias del partido de ultraderecha para apoyar la investidura de Fernando López Miras al que usted también apoya es la siguiente: «El gobierno de la Región de Murcia garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo con sus propias convicciones. Para ello se implantará la obligatoriedad del consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral. Promoverá de manera transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia, pro-natalidad y medidas de conciliación trabajo-familia para los padres».

Sin otro particular, quedamos a la espera de que nos aclaren cómo van a articular políticas LGTBI con socios abiertamente homófobos.