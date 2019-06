¿Quién no ha intentado estos días explicar a sus hijos cómo los que éramos niños en los años 70 nos sentábamos cada viernes por la noche frente al televisor para ver el Un, dos, tres? Yo también lo hice. Recostados sobre cojines en el suelo seguíamos el concurso hasta que el sueño nos vencía. Cuando se lo contamos, nuestros hijos no dan crédito. Sabían que somos de otro planeta, pero tras ver trocitos de aquel programa ahora nos miran como pensando que la cosa es peor de lo que imaginaban. Un prodigio del espectáculo y el entretenimiento, se dice. Puede ser, pero ¿no estamos exagerando? Se olvida que después de los 70 vinieron los 80 y lo que yo recuerdo es un programa con muy poca gracia y una chabacanería que anunciaba el tipo de televisión que vendría después.

Leyendo lo que se ha escrito parece que algunos se pasaron la infancia saltando a la comba, comiendo bocadillos de nocilla y viendo el Un, dos, tres. ¿Era nuestra vida más modesta, menos complicada? No lo creo. Aquella España no tenía nada de tierna ni de inocente ni de sencilla. Entonces, como ahora, la televisión era un pobre reflejo de la realidad. No éramos el Un, dos, tres, como espero que ahora no seamos First Dates. Con estos ataques de nostalgia al estilo 'yo también soy de la EGB' quizá solo estemos dando una lección de 'mentir con sentimiento', que es lo que Agustina Bessa-Luis decía que hacemos al recordar. La cuerda de la comba ya deshilachada de tanto usarla, lo mismo que el panecillo de nocilla todo desmigajado, son pobres recursos para seguir mintiéndonos a nosotros mismos y poder apuntalar «el claustro en torno al jardín abandonado que es la infancia de cada uno», como dice la escritora portuguesa.

Estas historias del 1,2,3 me recuerdan a la tierna rememoración que hace David Copperfield del compañero matón que lo despluma nada más llegar al internado. Aunque era un cínico que se aprovechaba de la inocencia de sus ocho años, su poder de seducción tenía también el efecto de suavizar aquellos años de penuria. El personaje de Dickens se deja llevar por aquel dulce encanto. Puede volver a sentir lo mismo porque conserva la mirada de entonces. Sabe que está hablando de un mundo de sombras, pero nos hace creer que, cuando recuerda, vuelve a ser un niño que camina en sueños por su jardín. Y de aquellos sueños, enredados hoy entre las malas hierbas, depende la herencia de la infancia y que todavía podamos vernos como fuimos.