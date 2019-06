A Cs no hay quien lo entienda

Primero dijeron no que habría reuniones con Vox. Luego que sí pero sólo para informar de lo ya acordado con el PP. Y ahora, después del encuentro entre el 'liberal' Ignacio Aguado y la ultraderechista Rocío Monasterio para negociar la Mesa de la Asamblea de Madrid, que definen como una primera 'toma de contacto'm que podría no ser la única, siguen insistiendo en que cumplirán 'lo prometido' (aquí algunos se desternillan): que no habrá negociaciones con el partido de Santiago Abascal para constituir pactos de Gobierno.

Antes de las elecciones, Rivera juraba y perjuraba que no iba a pactar con el PSOE ni con el sanchismo. Después de los comicios se avino a llegar a acuerdos con 'disidentes' del PSOE en autonomías y Ayuntamientos, exigiéndoles que 'renegaran' de su líder (aquí son otros los que se desternillan). Y finalmente, que tampoco tenía por qué ser la cosa para tanto y que Ciudadanos no vetará pactos con el PSOE en algunas comunidades por la buena 'sintonía' que la formación naranja mantiene con los socialistas en lugares como Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón, pero no, por lo que parece, en Murcia, donde mantiene a Conesa y Miras en un sinvivir. Y al resto de murcianos, convidados de piedra, ya sin voz ni voto, expectantes y turulatos, ante el largo parto de este pacto.

Lo más alucinante de este embrollo es que nadie sabe a qué juega Ciudadanos. Quizá no lo sepan ni ellos mismos. Se reúnen con Miras, y el sustituto de PAS sale exultante. Se ven con el PSOE y Conesa se muestra pletórico. Pero aún no han pasado diez minutos cuando llega el desmentido. Una veces, apostando por la regeneración que hace las delicias de la izquierda. Otras, confirmando que su 'socio preferencial' es el PP, que levanta los ánimos de quien todavía alberga esperanzas de seguir siendo el partido único de la región.

En Cieza, y no sabemos lo que pensará Arrimadas, es el propio Ciudadanos el que pide entrar a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE, sin que tengamos noticias de que el futuro alcalde, Pascual Lucas, haya renegado de Pedro Sánchez ni esté dispuesto a aplicar ipso facto el 155 en Cataluña. «¡No con Óscar!» le decían a Pascual el otro día unos votantes del PSOE en un conocido establecimiento de la localidad, el Bar Gran Vía. No creo que Pascual vaya a dar ese paso si no se lo imponen desde Murcia. Lo lógico, lo sensato, lo inteligente, es reeditar lo que ha funcionado bien. Y Paco Saorín, Cristina Vaso y José Eduardo Illueca, primero, y luego Nerea Martínez, de Izquierda Unida, han hecho un magnífico trabajo durante los últimos cuatro años al frente de sus concejalías. Y lo mismo se puede decir de Pilar Martínez, de Podemos. Reeditar los acuerdos alcanzados en la anterior Corporación sería, pues, además de un acto de justicia y reconocimiento, un ejercicio de inteligencia política.

Como vemos, el errático partido naranja lo mismo hila que trasquila, dice que se desdice. ¿A dónde vais, Rivera, Franco y Gómez? ¿Lo sabéis, de verdad? ¿O es que habéis hecho del cortoplacismo político, la improvisación y la contradicción vuestra seña de identidad? ¿Es apuntalando al PP como queréis sobrepasarlo y liderar la oposición, situándoos 'definitivamente' como alternativa al PSOE? A mí me da que no. Muy equivocados andáis, a mi entender, si creéis que el tren del sorpasso va a estar pasando cada cuatro años. O asumís responsabilidades y gobernáis, no como subalternos sino como cabezas visibles, o la pinza PP-Vox os engullirá irremediablemente. Rivera y Arrimadas han optado por confundirse con el PP en lugar de diferenciarse de él. Y entre muchas de cal (PP-Cs-Vox), para desconcierto de los liberales europeos y algunos de sus dirigentes, quizá quepa alguna de arena. Todo ello a salto de mata, sin táctica ni estrategia (al menos creíble). Sin orden ni concierto. Por arte de birlibirloque.

Y así, Ciudadanos, no hay quien os entienda.