Dejémoslo en estatuto

Bueno, ¿qué? ¿Qué tal el día de la Región? ¿Playa o campo? Habrá que reconocerlo: los murcianos no tenemos una gran Diada, ni un Aberri Eguna. Las masas enfervorecidas desfilan en todo caso por la A-30, y el sentimiento que las mueve (es un decir) es el cabreo del atasco.

Sin embargo, este 9J-plus (extendido al lunes) que acabamos de vivir se ha caracterizado, en mi opinión, por alcanzar las más altas cotas de murciandad. Ha sido un 9J sublime, una alienación (sic) de los astros, un recuelo de la singularidad histórica grana, un tatuaje. No, no he perdido (aún) definitivamente la chaveta. Seguidme.

De cara a este día de la Región han coincidido en prensa varias historias, ninguna especialmente novedosa (de hecho, tomadas una a una, forman parte de ese runrún continuo de fondo que se oye por el lado de la bochornosa actualidad murcianica): la UE recomienda evitar el baño en algunas zonas del Mar Menor; según los datos de déficit de las cuentas públicas del primer trimestre, conocidos ahora, la Región cuadruplica ya el límite de gasto para todo 2019; el 'caso desaladora', contra la Administración popular, se archiva por haber prescrito uno de los plazos de la instrucción.

La yuxtaposición de esos tres culebrones (la tragedia medioambiental del Mar Menor, el colapso de los servicios públicos y la corrupción sistémica) da buena cuenta del suelo que pisamos. Este lunes no hábil, el Mar Menor ha recibido un día más sus vertidos, el aeropuerto de Corvera ha perdido más pasajeros, la deuda pública ha aumentado en varios millones, los plazos de prescripción de los delitos políticos (hábilmente acortados por Rajoy en su reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal, ahora blindada por PP y Cs) se acercan veinticuatro horas más, y nuestro patrimonio histórico (desde el castillo de Monteagudo a San Ginés de la Jara, pasando por el arrabal de la Arrixaca o la casa natal de Antonete Gálvez), que es lo que se supone que hemos celebrado banderica en mano, sufre un día más de ruina y abandono.

Pero la (perdón) sal del guiso, el repuntín, es otra: nuestros políticos. Como los pollos sin cabeza que probablemente son andan estos días, con todo el asunto de los pactos, los sillones y las llamadas de Madrid. Tal vez por eso han olvidado leer la prensa y nada de lo que está saliendo parece haber llegado a sus discursos. Mientras PP y Vox negocian por su cuenta alcaldías por todo el país (ya nos enteraremos a lo largo de esta semana cuáles nos tocan por aquí), Rivera hace lo propio con Casado, y Sánchez se hace fotos con Macron para inclinar a los naranjas de su lado en un pacto global que incluye, cómo no, a la Región.

Menuda semanica llevan, nuestros políticos, entre reunirse en A, reunirse en B y preparar el discurso de este inolvidable (por ilustrativo) Día de la Región. Mirando eso sí todo el rato el móvil, a ver si les entra ya el whatsapp desde Génova, Ferraz o Alcalá que les indique lo que tienen que hacer por los murcianos. Mientras, claro, un brindis por el Estatuto de Autonomía. Dejémoslo en estatuto, pollos.