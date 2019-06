El bipartidismo y la izquierda

El pasado 26 de mayo no pude evitar, mientras ejercía de apoderado en una mesa electoral de La Unión, la sensación de experimentar un déjà vu: un recuento, en el que aparecían muchas papeletas de PSOE y PP, bastantes menos de Cs y muy pocas de Vox, Podemos e IU, que me retrotraía a viejas elecciones. Tuve la impresión de que ese bipartidismo al que se daba por muerto gozaba de buena salud, mejor en nuestra región que en el conjunto del país.

En todo caso, ese resurgimiento de un bipartidismo (imperfecto) tiene una causa fundamental: el profundo debilitamiento político del amplio espacio sociológico que se ubica a la izquierda del PSOE, que podría encontrarse al final del ciclo político que se abre con el 15M. Esta crisis tiene, en mi opinión, dos causas objetivas o externas y tres causas subjetivas o internas. Comenzando por las primeras, no se puede obviar la intensa campaña de criminalización y descrédito, dirigida contra las izquierdas, que el establishment y la gran mayoría de medios arrastran desde 2014 y que se extiende hasta nuestros días: en estos momentos la opinión publicada y los partidos se regodean hasta la saciedad en el derrumbe de Unidos Podemos(UP), que en las elecciones de abril perdió un 37% de los diputados, pero no se hace sangre en la misma medida en la minoración del 48% de los representantes del PP. En el mismo sentido, se hurga en la herida del 30% en que ha menguado el voto de izquierda en las municipales de mayo respecto de las del mes anterior, mientras que apenas se menciona que Vox ha perdido el 40% en el mismo período. El objetivo de esta humillación es presentar a UP como una fuerza irrelevante por descomposición, con la que no merece la pena contar para integrar el Gobierno del Estado o condicionarlo.

La segunda causa objetiva se sitúa en la enorme zozobra política que ha generado una derecha unida en torno a unas propuestas política muy agresivas y retrógradas, con el añadido de esa pata neofranquista (Vox) que ha contribuido a que gran parte del electorado progresista, incluso de centro, haya buscado refugio en lo que considera el puerto templado y seguro del PSOE. Voto útil en estado puro. Muy fabricado, por cierto (me refiero al miedo a Vox).

El primer factor interno, atribuible en exclusiva al campo de la izquierda, no ha sido otro que el escenario de desgarros y divisiones que ha sufrido, como consecuencia de la eclosión de proyectos personalistas y/o desavenencias políticas respecto del rumbo que ha de seguirse en la búsqueda de la hegemonía. El espectáculo que se ha dado en este ámbito ha provocado tanto una pérdida de electorado como la fracturación del restante, que han resultado en una muy severa disminución de la presencia institucional.

El segundo nos remite al debilitamiento de los sujetos del cambio como referentes éticos de la sociedad indignada. La aparente obsesión por los sillones ministeriales o el alejamiento por parte de algunos dirigentes del modo de vida de las clases populares han contribuido, sin duda, a desdibujar moralmente la imagen de un proyecto emancipador.

Por último, la izquierda no termina de encontrar, porque sin duda es difícil, el necesario equilibrio entre buscar pactos con la gente de Sánchez que mejoren la vida de la gente y mantenerse, simultáneamente, como proyecto no subalterno respecto de una fuerza política, el PSOE, que con frecuencia incumple los acuerdos y que siempre amaga con regresar a la casa neoliberal, de la que nunca se ha alejado demasiado.

Esa amplia franja social descontenta y/o resistente merece un sujeto político que la represente. Y no puede ser otro que el que resulte de la unidad entre todas las propuestas transformadoras (incluida la que Errejón montará en otoño) en torno a un programa básico de mínimos, un relato que permita visibilizar esa propuesta y un liderazgo solvente. Desde el pluralismo y la diversidad. No hay opción, si es que se quiere cambiar este país.