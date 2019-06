Rogando manda

stábamos a punto de iniciar las campañas electorales (primero las generales y en segundo lugar las autonómicas y municipales), que unidas a las europeas eran las cuatro necesarias con posterior a la moción de censura contra Rajoy y el Gobierno provisional de Sánchez, para dejar un mapa totalmente favorable a uno de los secretarios generales más potente que el PSOE ha tenido en el nivel nacional y en el Gobierno. Esto parece que lo intuyó la militancia de base, porque, a pesar de que la adversaria era potente y muy apoyada por los barones, Pedro Sánchez pudo con todos: partido, adversarios de derechas, banca y también los poderes fácticos, incluida la Iglesia.

Y fue cuando Aznar llamó a su pretendiente al trono y le dijo que había que centrarse y llevar al PP a toda la derecha. Pero no ocurrió así, porque ni ese bocazas y mal hablado de Casado ni el otro muchacho terrible llamado Rivera pudieron en las generales con Pedro Sánchez, quien tomó el Congreso por mayoría y el Senado por mayoría absoluta, primera vez en la historia.

Fue cuando Casado y Rivera insultaban al, ahora sí, líder del PSOE con palabras tan irresponsables como desagradables e impropias de líderes del Congreso, como cobarde, traídor, etc. Y entonces llegaron los de Vox, de los que dijo Anguita que no eran fascistas (tal vez el líder del PCE que en un pasado haya hecho más daño a la izquierda en este país, desde la famosa 'pinza' PP-PCE contra el PSOE) se hace irreconocible en majaderías, todo lo sabremos algún día. Y será muy pronto, que es ahora mismo, cuando se negocien y constituyan en comisiones de los partidos, por un lado de la izquierda, por otro de la derecha y de otro los independentistas, para tomar el asalto a las Cámaras autonómicas, los municipios y muy pronto constituir el Gobierno del Estado. La cuestión está como sigue. EL PSOE es el partido que más concejales ha sacado en elecciones municipales y en Parlamentos autonómicos, pero en muchos de ellos si se juntan los votos del PP, de Ciudadanos y de Vox, son lo que podrían ganar estas elecciones. Y ya han empezado a discutir, justo cuando en Andalucía han presentado los que no son fascistas, como dice Anguita, la devolución de los presupuestos del PP y Ciudadanos porque van a devolverlos y votar en contra. Ciudadanos no va a sentarse con Vox, y estaría bien; pero puede más la ambición personal de Rivera que cualquier mandato o recomendación de los liberales de verdad que hay en Europa.

Aquí recordamos que en ideologías, el que lleva más historia es Ciudadanos, que primero fue socialdemócrata, después liberal, y pronto sabremos cual es su nueva sorpresa. Y sabemos también que los del PP van a hacer cursillos y congresos para centrarse, que se han ido demasiado a la derecha. Por eso han vuelto a leer los discurso de Aznar, los artículos donde el jefe justificada el no y la abstención a la Constitución española que ahora la llevan en el bolsillo todo el día, y a centrarse, aunque algunos dicen que ellos ya están centrados. Y en esa estamos? con un PP que busca dinero para pagar sus deudas, ahora que han cobrado tan poco por votos electorales.

Naufragando el PP y huyendo Ciudadanos de Vox, la izquierda no debiera perderse en palabrería, no creo que ni por parte de Sánchez ni del nuevo líder socialistas en nuestra Región, Conesa, ya que gracias a los dos, se ha ganado en Murcia, porque al decir de muchos compañeros tuvieron que taparse la nariz para votar a alguna persona de las listas, que, por otro lado, son los de siempre. Pero Conesa, sí, Conesa sí que ha hecho un buen trabajo que, con el empujón y coherencia del aporte de Pedro Sánchez supongo que se sumarán los votos para gobernar en más de municipio, y en la región y en el Gobierno nacional. Pues suerte y humildad. Y ello porque Pedro me recuerda aquel proverbio de «quien pudiendo mandar, ruega; rogando manda».