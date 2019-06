Los jueces se niegan a instruir más casos de corrupción del PP: "Si hay que ir se va, pero ir pa ná...", declaran

«No tiene sentido que dediquemos tanto tiempo a investigar casos complejos si, después, por cualquier error o imposición sobre el tope temporal de las diligencias, toda la instrucción se viene abajo, incluso antes de que los principales implicados hayan prestado declaración», ha dicho en rueda de prensa uno de los magistrados delegados por el colectivo judicial para anunciar este plante. Otro ha señalado: «Estamos hartos de que tantos políticos del PP se vayan de rositas por el decaimiento de las causas sin siquiera haber concluido la instrucción de los casos».

El referido a la desaladora de Escombreras ha sido la gota que ha colmado el vaso: «Montan un tinglado a las claras para favorecer el desarrollo urbanístico en beneficio de los amiguetes, y cuando estamos a punto de esclarecerlo todo, se aplica la ley que el PP aprobó para impedir que se investigaran sus chanchullos, y todo queda en nada», se queja otro de los portavoces, que subraya: «Y encima, dirán que la culpa la tenemos nosotros».

«No instruiremos más casos de corrupción del PP. Que no nos manden más jamones. Si ha y que ir se va, pero ir pa ná..», ha añadido. Un tercer compareciente ha concluido: «A partir de ahora nos concentraremos en perseguir a los ladrones de gallinas», y ha advertido con rotundidad: «Haremos caer sobre ellos todo el peso que marca la ley».

López Miras gobernará la Región, pero se queja de 'la herencia recibida'

Admite que la nueva etapa será ilusionante, pero advierte a Ciudadanos de que no será un camino de rosas, dado el estado en que se van a encontrar las cosas

Fernando López Miras parece dispuesto a aceptar la invitación de Ciudadanos para ser durante los próximos cuatro años presidente de la Comunidad Autónoma, pero se ha pedido el próximo fin de semana para reflexionar sobre tan generosa oferta, pues se queja de «la herencia recibida».

Según sus primeras declaraciones, «la deuda de la Comunidad es estratosférica, los casos de corrupción abiertos constituyen una carga excesiva, y la ineficacia del Gobierno anterior exigirá un enorme esfuerzo a la próxima Administración». López Miras admite que la nueva etapa será ilusionante, pero advierte a Ciudadanos de que no será un camino de rosas, dado el estado en que se van a encontrar las cosas.

«Aquí no ha habido rumbo ni ideas, pero si hay que echar una mano para superar esa etapa, se echa», ha dicho con resignación. Lamenta, no obstante, que en los últimos cuatro años se hayan dado tantos bandazos con un equipo internamente tan desequilibrado, sin prever, ha dicho, que los sucesores tendrían que hacer frente a una situación límite. «La herencia recibida me invitaría a rechazar la propuesta de Ciudadanos, pero creo que es posible superar el desastre para dejárselo en el futuro todavía más difícil al que venga», ha concluido.

