López Miras gobernará la Región, pero se queja de 'la herencia recibida'

Fernando López Miras parece dispuesto a aceptar la invitación de Ciudadanos para ser durante los próximos cuatro años presidente de la Comunidad Autónoma, pero se ha pedido el próximo fin de semana para reflexionar sobre tan generosa oferta, pues se queja de «la herencia recibida».

Según sus primeras declaraciones, «la deuda de la Comunidad es estratosférica, los casos de corrupción abiertos constituyen una carga excesiva, y la ineficacia del Gobierno anterior exigirá un enorme esfuerzo a la próxima Administración». López Miras admite que la nueva etapa será ilusionante, pero advierte a Ciudadanos de que no será un camino de rosas, dado el estado en que se van a encontrar las cosas.

«Aquí no ha habido rumbo ni ideas, pero si hay que echar una mano para superar esa etapa, se echa», ha dicho con resignación. Lamenta, no obstante, que en los últimos cuatro años se hayan dado tantos bandazos con un equipo internamente tan desequilibrado, sin prever, ha dicho, que los sucesores tendrían que hacer frente a una situación límite. «La herencia recibida me invitaría a rechazar la propuesta de Ciudadanos, pero creo que es posible superar el desastre para dejárselo en el futuro todavía más difícil al que venga», ha concluido.

Y además...