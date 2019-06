Cuestión de creer

Este domingo, en el que más de cien mil y pico disfrutarán de las playas o se habrán ido de puente baratito por eso de que este día los hoteles son más económicos, celebramos el 37 aniversario de la proclamación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Un texto que quedará antiguo en unos meses cuando las Cortes den el visto bueno, esperemos, a la última reforma salida de la Asamblea Regional por unanimidad. Claro ejemplo de que cuando hay voluntad de entenderse y de anteponer los intereses generales de todos los ciudadanos a las estrategias de partido, los políticos terminan abrazados al sentido común. Aunque se haya tardado nada menos que ocho años en parir la criatura negociando cada término, cada posición de cada coma, y cada punto y seguido. Y aunque se hayan empeñado en que tenga que haber un referéndum para ratificarlo cuando ya ha habido un acuerdo total entre quienes nos representan. Caprichoso ejercicio de flagelación para poner a prueba el sentimiento de identidad regional de esta tierra.

Una tierra con virtudes y con defectos, como todas. No nos vayamos a pensar que somos el patito feo del Estado de las Autonomías, particularmente de las uniprovinciales (mientras no decidamos hacernos dos), porque nuestra posición geográfica de casi 'pico esquina' no nos beneficie, porque hayamos asumido competencias en Sanidad y Educación en un trágala para no quedar los últimos y descolgados, o porque el imposible de reformar (ya lo verán) sistema de financiación autonómica nos penalice como a los que más.

Claro que tenemos motivos para quejarnos. También para defendernos de las amenazas de un incierto futuro en torno a uno de los recursos esenciales para nuestra supervivencia como es el agua. También tenemos argumentos para creer en una identidad distinta a valencianos, andaluces o castellano-manchegos, pero igual como españoles, sustentada en nuestro potencial económico, en una población heterogénea de las más jóvenes de España y en una voluntad de superación. Con una prioridad esencial, combatir la desigualdad social que, como ocurre con las autonomías, más que menguar, crece y deja a los más débiles rezagados de la recuperación del PIB y la renta per cápita.

Necesitamos de esa unanimidad alcanzada en la reforma estatutaria para enfrentarnos a este desafío que pone en peligro nuestra razón de ser. Y creamos en esta Región, porque se lo merece y nos la merecemos.