Calla, calla...

A pesar de las numerosas ofertas, en esto de política, todo se decide en clave nacional. Resurgen los frentes derecha-izquierda y es obvio que nos mueve la ideología, sin embargo esta puede llegar a ser un peligro cuando da la cara la realidad.

La ideología se puede comprender como una visión creadora y transformadora de la sociedad, pero el deseo de cambiar las cosas, si no parte de hechos concretos y con los pies en el suelo, puede tergiversar la realidad, retorcerla y discriminar su mirada hacia aquello que busca. La ideología, si en sus principios no expresa lo real, ya no es el fiel reflejo de las cosas, sino una visión retorcida para adaptarla a sus principios. Esto puede conllevar a justificar lo que, para el sentido común, es injustificable. Es necesario partir de la experiencia en la que vivimos para evitar que la política desvaríe en ideologías y disculpas irracionales.

En estas elecciones se ha hablado de los miedos a retrocesos sociales, se ha prometido una Murcia más guay, se han hecho compromisos grandilocuentes que se sustentan en un humo increíble. No obstante qué pocos hablan de la realidad social, de familias desestructuradas, de pobreza infantil, de un envejecimiento excesivo de la población que pone en peligro las pensiones, de la perpetuación de la pobreza en familias inmigrantes, de la falta de recursos en personas dependientes, de la falta de integración de personas con capacidades diferentes.

Nuestras realidades muestran que tenemos 6,3 millones de trabajadores, y el 34,4% de los asalariados españoles perciben un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se ha registrado una reducción de la población activa de 508.300 trabajadores, que en los últimos ocho años ha aumentado un 13% el número de personas en riesgo de pobreza, que la desigualdad española se sitúa en el cuarto lugar más elevado de la UE. (LA OPINIÓN, 1/5/19)

¿Sabemos que con una tasa de población infantil en riesgo de pobreza del 38,9% Murcia se sitúa como la quinta Comunidad con el índice más alto? ( Murcia.com 26/4/19). En este sentido todos los países de la UE, tienen marcada en su agenda para 2030 los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero de ellos es la erradicación de la pobreza. ¿Qué se ha hecho en esta región?

Pero... ¡calla, calla! no me distraigas al personal, ahora toca colocarse, y en Murcia sabemos mucho de eso, y del trueque y retrueque, eso es lo importante; el poder, el mandar, el reparto de sillones según los intereses partidistas de los de afuera. La pena es que este hecho real, no es ideología, es una estafa a la que los murcianos ya nos hemos acostumbrado.