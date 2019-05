¿Qué partidos deben pactar para decidir el Gobierno de la comunidad murciana?

Pedro J. Navarro, periodista: PSOE-CS, para hacer al PP el favor de que se refunde

¿Por qué sería necesario un pacto PSOE- Cs? Porque de no ser esta la opción elegida, Ciudadanos no habría entendido el mensaje de sus votantes, que no es otro que el del cambio, el de pasar página, el de hacerle un favor al PP para que éste, una vez en la oposición, se refunde. La pelota está en el tejado de los naranjas porque el PSOE es el partido más transversal del sistema democrático español. Entiende de gobiernos, entiende de lo público y tiene sentido de Estado, de lo autonómico y del poder municipal. No hay otra. Si Cs quiere ser alternativa del centro-derecha no puede apuntalar a la competencia.

Pedro Moya, politólogo y liberal: O PP-Cs-VOX o enmendar la voluntad mayoritaria



Un Gobierno que no fuera de centro-derecha supondría enmendar la voluntad claramente mayoritaria expresada por los murcianos en las urnas. Además, a Cs le resultaría muy difícil justificar ante sus votantes que prefieren pactar con quienes defienden los impuestos altos, el intervencionismo económico que lleva al paro y a la ruina y las trabas a la libertad de elección de centro educativo; y que anteponen las directrices de Pedro Sánchez a nuestros intereses en agua, infraestructuras o financiación. ¿Y cómo explicaría Albert Rivera su apoyo a alguien que, como Diego Conesa, alabó en su momento la figura del 'mediador' con Cataluña?