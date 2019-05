Estado a la deriva

Partamos de un eje de lo necesario. El proceso de observación es origen de todo proceso de creación, es decir, sólo observando la belleza de lo creado anterior, podremos seguir dando forma en lo actual. Es responsabilidad ver con detenimiento cuanto nos rodea, porque de nuestro grado de atención dependerá que ocurran tres cosas: si es inexistente o escaso, nos llegará un retorno a la animalidad como el que ya señalaba el filósofo y político Kojève apuntando hacia una posible rebarbarización y un consumismo huracanado. La segunda, como alternativa y naciente de un proceso de mayor atención, podría conducirnos hacia una especie de esnobismo de la conducta, donde la vida fuera aún humana pero carente del verdadero valor, adoptando por ello un estilo lúdico compatible al consumo superficial incluso de la pintura, del teatro, el cine o de las artes en general. Y la tercera, asemejarnos cuanto podamos a la observación de los dioses, a aquellos que permanecen en el silencio creador y que desprenden halos de sabiduría mientras hacen democráticamente.

Respondámonos, ¿qué nos llevaría a esta última opción? Nuestra cultura, no le demos más vueltas. Cultura es conciencia de observación, saber convivir con el otro, es hacer democracia. Hoy estamos votando y es el momento de reconocerlo y de manifestarlo, de asumir que la cultura no solo son las artes, sino las expresiones de las gentes y de las comunidades, es el quehacer común que nos ayuda a entendernos mientras nos despierta la inquietud de averiguar y de estar en conexión con aquello tan único y verdadero que nos mantiene vivos: el deseo de aprender y de expresarnos. Por ello, consciente y desde esa idea de Ramón Gaya de insistir y no de repetir, afirmo siempre por vez primera, que cultura es democracia.

Para reparar crisis anteriores, nos condujimos hacia la productividad económica viendo a lo cultural (en Europa principalmente), como ocio de consumo. Y el resultado de ello ahora no es otro que la crisis de la humanidad, una sociedad desconectada de sus bondades creativas y desenfocada de la idea de que solo desde la creación saldremos del estado a la deriva en el que nos hallamos. Y esta es una de las principales explicaciones del crecimiento de todos los populismos, nacionalismos, falacias y mentiras: la desaparición del pensamiento de la opinión pública, la mucha competición y la poca reflexión. Ahí lo tienen.

¡Gobiernos de Cultura! «Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz. Que es la luz obrando sobre unos cuantos individuos lo que hace los pueblos, y que los pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de las ideas que nacen en unas cuantas cabezas privilegiadas, llenas de un amor superior hacia los demás», escribió Federico García Lorca. Los necesitamos para hacer instituciones sensatas, humanas y honestas. La cultura hace al hombre de bien, lo cuestiona para elevarlo hacia la bondad y lo dota de la sabiduría que tanta falta nos hace. Por lo tanto, enfoquemos la cultura hacia a las políticas públicas y hacia los gobiernos y no el gobierno a las políticas culturales.

Las humanidades nos trasladan hacia lo verdadero, igual que lo hacen, por ejemplo, Las mujeres sabias de Molière, un disco de Bon Iver o el rostro sincero y vivo que Velázquez inmortalizó en el Niño de Vallecas. Igual que también lo hace el hecho de crear juntos la cultura de nuestro tiempo, que no es otra que la expresión del ser humano. Cada vez poseemos más fórmulas para hacerlo, dejemos que las artes nos guíen y las llenen de color.

La cultura cuida lo anterior y evoluciona. La gestión del proceso creador obedece al tiempo que vive. Y en la actualidad hay una evidencia que podemos apreciar en la sociedad que habitamos: un Gobierno democrático será aquel que, como en la antigüedad clásica, no separe la creación, las humanidades y las ciencias de la ciudadanía. De la integración depende el hecho de hacernos mejores, de aproximarnos a esa observación que practican los dioses. Votemos entonces por la cultura.