Medio ambiente first

Cuando el próximo lunes las elecciones hayan pasado y se empiece a perfilar quién o quiénes gobernarán la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, el escenario que encontrarán los políticos habrá cambiado. No sólo es seguro que serán necesarios pactos y acuerdos para gobernar con estabilidad, sino también, y precisamente por eso, los partidos deberán marcar prioridades para afrontar los retos que tenemos por delante, ya que serán esas prioridades las que determinen las razones de los pactos

Para ese momento convendría mirar hacia afuera. Observar, por ejemplo, como en Europa, en el juego político y en la sociedad europea del siglo XXI, muchos de los retos sociales o económicos del pasado siglo siguen, sin ninguna duda, vigentes. Pero hay uno rabiosamente contemporáneo que se ha colado para quedarse con fuerza en el interés ciudadano y en la Política con mayúsculas: la protección del medio ambiente.

La preocupación por el cambio climático, los plásticos, la desaparición de la biodiversidad, insectos polinizadores incluidos, se ha instalado en serio en las sociedades desarrolladas. La fuerza de las protestas por el calentamiento global, como la que hoy, un viernes más, protagonizan centenares de miles de jóvenes y no tan jóvenes europeos en una nueva edición de la Global Strike for Future, que también se celebra en Murcia, es una simple muestra de que el medio ambiente ya cuenta de verdad. En Finlandia, en Alemania, en Holanda, y en tantos otros sitios, los asuntos ambientales están entre los primeros asuntos sobre los que van los acuerdos, las disputas y las responsabilidades de los políticos. Los partidos se reverdecen, y los que ya son verdes crecen y se hacen más fuertes para constituir alianzas.

Por estas tierras quizás sea ya momento de que el interés por el desarrollo sostenible también toque definitivamente tierra. Piensen que los grandes asuntos que determinarán nuestro futuro tienen, a estas alturas, un tinte ecológico. No otra cosa condicionará las políticas de agua, agricultura o turismo para nuestras próximas décadas. No otra cosa será tan importante para la calidad de vida de un medio ambiente sin contaminación que funcione a modo de medicina preventiva que haga que no se dispare el gasto sanitario.

No otra cosa podrá orientar nuevos negocios, desarrollos innovadores en las orientaciones eco para productos y servicios de toda índole por los que todo el mundo pelea para que la innovación sea el verdadero motor de la economía de un territorio, y no el escenario de una economía de servicios de sueldos miserables.

Esto de la sostenibilidad ya va en serio, y se palpa en la política global. Por eso no dejemos que nuestras sociedades se estanquen, o peor, retrocedan. Encaremos los retos del siglo XXI con mentalidad del siglo XXI. Y ahora, cuando en el mundo tantas vomitonas se oyen del tipo american first, finlandeses auténticos first o nacionales first, yo propongo que nos apuntemos al democracia first, Europa hacia el futuro first y, por supuesto, medio ambiente first.