Impuesto de sucesiones y donaciones

José María Riquelme Artajona, liberal del colectivo Plurales: Derecho a heredar para todos

Este impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas tiene en la Región una bonificación del 99% para los casos más habituales, así que nadie tiene que renunciar a recibir la casa de sus padres por modesta que sea su economía.

La izquierda quiere acabar con esta bonificación, ya lo han anunciado el PSOE y Podemos. Porque las herencias de los demás son cosa de ricos. Si usted vota izquierdas y tenía pensado donar en vida a sus hijos porque lo necesitan o le apetece, espere por si ganan los suyos. Así su superioridad moral y sus actos irán de la mano.



Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano de la Región: Demagogia fiscal y privilegios de clase

La derecha intenta defender los privilegios de los ricos mintiendo, manipulando casos marginales para presentarlo como injusto. Este impuesto es directo (grava la capacidad económica o el patrimonio acumulado), progresivo e igualitario (reduce las diferencias por origen de cuna). No supone doble imposición (grava transferencias de riqueza que pasan de unas manos a otras), no provoca éxodo fiscal (no está demostrado con datos), no es anacrónico (existe en la mayoría de países desarrollados).

Su desaparición reduciría la igualdad de oportunidades y beneficiaría a las rentas y los patrimonios más elevados, y sería sustituido por impuestos indirectos, más injustos, o supondría recortar prestaciones del Estado del Bienestar.