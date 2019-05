¿Se puede imponer un modelo de mujer?

Hay un feminismo que no tolera la libertad, respuesta de Manuel Ballester

El feminismo de izquierdas ve normal acosar a Villacis embarazadísima, no protesta cuando el violador es de una etnia que no podemos nombrar, multa en Valencia a una empresa cuya publicidad alaba la generosidad de las madres. Lo que ese feminismo no tolera es la libertad de las mujeres para elegir un modelo de feminidad distinto al que quieren imponer: con o sin maternidad, interesada o generosa; negándose a ser consideradas mejores o a tener más derechos sólo por ser mujer. En Murcia, ningún partido (tampoco el de Villacis) ha plantado cara a esta nefasta ideología y sus leyes totalitarias. Todavía.



Conciben la emancipación como una imposición, respuesta de Patricio Hernández

El patriarcado como ideología y el conservadurismo como política han mantenido históricamente un modelo obligatorio de mujer, dominada y sumisa, relegada a lo doméstico y a los cuidados. La que intentaba salirse de la norma era sancionada socialmente, marginada o tratada como loca. Ahora que el feminismo está consiguiendo que las mujeres se liberen de ese corsé, esos mismos conservadores se inquietan y hablan de imposición de un modelo que niega unas inventadas esencias femeninas. Conciben la emancipación como una imposición. Es un punto ciego que viene del miedo a la libertad y a la pérdida de privilegios masculinos. Pero tienen la batalla perdida.