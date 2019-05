¿Qué hacemos con la vivienda?

Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia: Aumentar el gasto público para promoción

El derecho constitucional a la vivienda no se cumple en España. Faltan más de 1,5 millones de viviendas de alquiler asequibles. La vivienda ha devenido un bien especulativo y la Administración no ha sabido resolver este grave problema social. Los jóvenes no pueden comprar ni pagar los alquileres. En Murcia hay más de 4000 personas inscritas en registros de solicitantes de vivienda protegida. Fuimos en 2017 la quinta región con más ejecuciones hipotecarias, mientras el 20% de la población no puede permitirse calentar su vivienda. Hay que aumentar el gasto público para poder construir vivienda de promoción pública y crear un parque público de vivienda en alquiler.

Rubén Martínez Alpañez: liberal, coordinador del colectivo Plurales: Liberalizar suelo y desgravaciones



¡Exprópiese a la casta! ¡Okúpense las viviendas vacías! Eso sí, todas menos las mías. Tenemos diputados en la Asamblea que valoran su vivienda en 7.ooo eurillos y la mayoría de su grupe tiene hipoteques que duplican el valor de las casas y el jefe con casoplón en Galapagar. Normal que le tengan tanta aversión al asunto. Para facilitar el acceso a la vivienda no hay que regular más ni expropiar casas vacías ni poner techo al alquiler. Todo lo contrario, hay que liberalizar suelo, promover el alquiler a través de desgravaciones fiscales y crear empleo de calidad. Es la economía.