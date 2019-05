Homofobia, transfobia y bifobia

Hoy es el día internacional de esos tres conceptos. Y no me resisto a comentar la razón de su celebración, ahora que aparecen comentarios de todo tipo. Esencialmente de algunos (muy pocos) destacados miembros de la Iglesia, obispos o arzobispos, que aún sostienen que se trata de un defecto congénito o adquirido que debe ser sanado. Un día 17 de mayo como hoy la Organización Mundial de la Salud hizo desaparecer del listado de las enfermedades mentales la homosexualidad. Les suena casi a chiste, lástima que no tenga ninguna gracia que se haya pensado durante tanto tiempo que están mal de la cabeza las personas a quienes les gustaban otras de su mismo sexo. Esto me recuerda no ya a la Inquisición, sino a algo más cercano como cuando en España era delito el adulterio. Esa eliminación como enfermedad no crean ustedes que fue hace mucho tiempo, solo hace veintinueve años, con la finalidad de evitar la discriminación por razón de la tendencia sexual.

El ser gay no es otra cosa que gustarte sexualmente los hombres siendo hombre y lesbiana lo mismo en mujer. Bisexual cuando te gustan los dos sexos. Conceptos conocidos, pero más complicados son los de transexual, personas que adquieren mediante hormonas o cirugía las características del sexo contrario al que tenían cuando nacieron; transgénero, personas que no se sienten identificadas con su sexo biológico; intersexual, la presencia en la misma persona de atributos sexuales de ambos géneros, en la proporción que sea. La homofobia no es otra cosa que la aversión a los hombres o mujeres homosexuales, bisexuales, transgéneros o metrosexuales incluso. La transfobia es el miedo, discriminación o conductas y actitudes negativas contra las personas transgénero o transexuales. La bifobia es la discriminación o censura frente a la bisexualidad y sus prácticas, por mantener una postura indeterminada, afirmando la necesidad de pertenecer a la homosexualidad o la heterosexualidad.

Afortunadamente hoy ya no existe esa cultura tan discriminatoria por razón de las tendencias sexuales, y de ello se ha encargado la educación no sexista en nuestras escuelas y colegios, donde, y me consta, la igualdad de género y de raza es un hecho que a lo mejor era impensable hace algunos años. Los programas de televisión también han hecho una buena labor en este sentido, como Fisrt Date. Y sobre todo la educación de los adultos que ya no demonizan a las personas con distinto afecto sexual que los heterosexuales. Esto no significa que no haya aún cosas que hacer, pero desde luego un día como el de hoy, donde se celebra la no discriminación por razón de sexo, es importante recordarlo.

En nuestra Región de Murcia existen dos leyes que creo son importantes para traerlas a colación. Una, es la Ley 7/20007 de4 de abril para la Igualdad entre hombres y mujeres y de Protección contra la Violencia de Género. Y otra, es la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, donde se proclama en contra de algunos sectores demasiado exigentes de nuestra sociedad, esencialmente influidos por una religión que no practica su principio de amar al prójimo, la igualdad, el respeto y la no discriminación por razón, en este caso de sexo.

Feliz día a todos, incluidos estos últimos.