El agua como factor de desarrollo

Pedro Moya, politólogo y liberal, del colectivo Plurales: Vuelta a la andadas



¿Cuándo se derogó el trasvase del Ebro y empezó a pender de un hilo el Tajo-Segura? Cuando el PSOE, de la mano de ZP, decidió unir su suerte a la de los enemigos de la unidad de España y declaró la nación 'discutida y discutible'. Nada como despojar al agua de su condición de bien nacional para horadar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad. Con Sánchez y sus socios separatistas volvemos a las andadas. Ni un paso atrás en defensa del trasvase y de un Pacto Nacional del Agua. Por el bien de la Región y de toda España.



Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia: Agua ensuciada de mentiras

Sabemos que estamos en campaña electoral cuando la derecha habla compulsivamente del problema del agua y de la culpa socialista en que no tengamos la suficiente. Ya no les funciona como en el pasado, pero aún rentúa votos. ¿Quién puede creerlos cuando han tenido todo el poder y no han hecho nada de lo prometido? Inventaron el 'déficit hídrico', que empeoraba cuanta más agua teníamos. Rechazaron las desaladoras, que era y es nuestra mejor baza, e insisten en unos trasvases que tienen los días contados por el inevitable efecto del cambio climático. Solo podemos adaptarnos, eliminar regadíos ilegales y abandonar la demagogia.