Ya está bien

El último decreto parido por los de Pedro Sánchez antes de la apertura de la campaña electoral, fue bienvenido. Todo ayuda. Al menos, para la ciudadanía, ya que no para los políticos fuera del gobierno, que lo acusaron de maniobras electoralistas. Y yo no digo que no se estuviera aprovechando de eso, que sí, pero lo hacen todos los gobiernos, todos, autonómicos o municipales, de toda laya y condición política, cuando se acercan las elecciones: arreglan calles, adecentan sus plazas, ponen la mar de bonicos sus jardines, hacen pipicanes, y dejan los pueblos y ciudades que da gusto verlos y verlas? Así que no sé por qué un gobierno de la nación, no iba a actuar igual, vaya una leche.

Bueno, pues su último decreto, decretazo para otros, como decía, ha sido para apañar un poquillo lo del autoconsumo eléctrico, que, aunque las medidas no son suficientes, porque no lo son, al menos intentan acercarse al objetivo del aprovechamiento doméstico de la energía solar, y en el uso de las energías renovables. Y lo veo bien, que bastante ha sufrido este país el abuso y latrocinio del llamado 'impuesto al sol' para todo aquel que intentaba (y podía, claro) aliviarse la abusiva factura de la luz. Con estas medidas se persigue (según declaración de la ministra de la cosa) que los ciudadanos tengan la posibilidad de reducirla entre un 25% y un 50%. Bienvenido sea pues tal Decreto, mal que le pese a los que les malpese.

Es que no es de recibo que el país con mayor horario solar de toda la Unión Europea, sea dónde más cara se paga la luz. Es hasta indecente? sí, eso mismo digo: indecente, inmoral, deshonesto, que en España mueran cada año 7.000 personas por efecto de la calificada como Pobreza Energética. Y encima, para mayor escarnio y sinvergonzonería, cargando un 21% de IVA en un producto que es de esencial necesidad. Se ha estado subiendo un miserable e insultante 0,25% en las pensiones, mientras se subía un 60% en la factura de la luz. Es un solo y sangrante ejemplo de la política energética que han llevado los gobiernos de este país. Y, posiblemente, sea una parte del costo de las 'puertas giratorias' dispuestas en las compañías para nuestros políticos trileros y apandadores?

No obstante a ello, hay una cosa que yo no entiendo del todo, y que me permito exponer aquí por si algún alguien me explica e ilumina en mi ignorancia. En una de las declaraciones al respecto, la tal ministra Ribera decía que «de esta manera, al autoconsumidor podrá volcar a la red lo que exceda de sus necesidades, siéndole descontado de su factura»? A ver, si a uno le sobra tras cubrir sus necesidades, quiere decir que se autoabastece totalmente, ¿no? Vale. Entonces, ¿de qué factura por nada consumido desquitas lo que te sobra y viertes en la red? ¿Es que voy a pagar mi propio autoabastecimiento? Porque, si yo vendo lo que me sobra de lo que produzco para mi consumo, me debe ser pagado en su valor, no desquitándolo de algo que no se me vende, ¿no es así?

En ese punto, como soy un tonto ignaro, se me pierde el hilo del ovillo. Entiendo que si pongo placas para, a un suponer, cogerle al sol una tercera parte de lo que gasto, le pague a la compañía suministradora las dos terceras partes restantes, que es lo que le compro a ella. Vale, ¿pero si me abastezco al 100%, también me cobran por nada? ¿O es que yo se lo cedo todo a ellos, y luego ellos me lo revenden, pagando yo la diferencia? Ya digo, que me lo aclaren, porfa.

Que un país sea rico en sol, también sea a la vez deficitario de energía, que ha de consumir de otros países a precios caros, o producirlos en centrales nucleares cortoplacistas, agresoras del medio ambiente y de alto riesgo, es que, una de dos, o es tonto de baba, o es ladrón de Alí Babá. Que algunos miserables se están enriqueciendo a cambio de empobrecer a la población y joder de paso a la naturaleza, está más claro cada día que sale el sol. Un sol que, aun saliendo para todos, los de siempre quieren ponerle precio para seguir vendiéndonos lo que, por mucho que valga, nada cuesta.

Yo es que soy más simple que el rabo de una maza, y, claro, pienso con simpleza. Puedo entender que hay que amortizar instalaciones, mantener infraestructuras y pagar impuestos; bien, los impuestos son para pagarlas, claro, pero no entiendo que paguemos nuestras instalaciones directamente de nuestro bolsillo, y encima nos vendan lo que es gratis a precio de oro. Así que sí, que bienvenido el último Decreto de un PSOE que se despidió rindiendo un buen, aunque incompleto, servicio a la ciudadanía de este pobre y empobrecido país?

Un país que sería otro mucho mejor con otros políticos, y más con lo que tiene colgado de su cielo. Financiarían placas en todos los tejados para aprovechar la riqueza energética natural, limpia y gratuita que nos viene del sol, mejoraría su economía, la calidad de vida de sus ciudadanos, y hasta la calidad del medio ambiente que respiramos. Así que? ¡ya está bien!