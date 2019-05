La Región de Murcia frente al cambio climático

La derecha no ha entendido nada, la respuesta de Patricio Hernández

Estamos en emergencia climática. Nada es más importante que adaptarnos rápidamente a la nueva situación y recortar drásticamente las emisiones de CO2, descarbonizar la economía. Estos años son decisivos: no tenemos ya tiempo. España y Murcia sufren ya alteraciones profundas, y la región, por su posición, las sufrirá con más intensidad. Y en cambio somos la región que más ha aumentado sus emisiones desde 1990. Apenas es cosmética la política frente al cambio climático. ¿Podemos permitirnos Gobiernos regionales y municipales que no entiendan esto? La derecha no ha entendido que todo ha cambiado. Apoyarles sería un paso más en un camino suicida.

Frenar el desarrollo es el problema, no la solución, la respuesta de Rubén Martínez

El escaso nivel demostrado por los parlamentarios murcianos y la atomización del Parlamento deriva en sometimiento a grupos que, por darse pábulo, abanderan errados objetivos. La rentabilidad de fondos y planes de pensiones socialmente responsables supera a los tradicionales. El crecimiento de la banca ética duplica al de la banca tradicional. En Murcia, el 'cambio climático' se traduce en no poder bañarnos en algunas playas, no poder ampliar puertos ni iniciar proyectos empresariales generadores de empleo y riqueza, como hacen las regiones más avanzadas de Europa y del mundo. Frenar el crecimiento y desarrollo no es la solución sino el problema.