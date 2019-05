Conspiración de los paranoicos

Un conocido mío de nacionalidad norteamericana se propuso endurecer el carácter de su hijo adolescente y no tuvo más ocurrencia que enviarlo a trabajar a un hotel de vacaciones de un pequeño pueblo de Dakota del Norte. El hijo de mi amigo contaba que, durante el duro invierno de inactividad turística, la gente del pueblo se reunía en los salones del hotel para coser tapices conmemorativos, animando de paso las tareas de este voluntariado con charlas interminables. A través de esas charlas quedó en evidencia que la principal preocupación de los lugareños eran ser atacados por uno de los cuerpos policiales dependientes del Gobierno de EE UU, fueran del FBI, el SWAT, la DEA, la ATF o la CIA, que para el caso es lo mismo. Se imaginaban a estos energúmenos fuertemente pertrechados descendiendo desde helicópteros para arrebatarles su bien más preciado: las armas que poseían para la autodefensa frente a esos mismos cuerpos policiales. Parece de coña, pero esta preocupación es la que embargaba mayormente a estos ciudadanos de Dakota del Norte, por lo demás muy pacíficos y cumplidores de la ley.

Y es que a paranoicos es difícil ganarles a los norteamericanos. Por lo visto, en esas animadas charlas de costureros voluntarios, citaban a menudo como justificante de sus temores el caso de la masacre de Waco, con docenas de muertos, niños incluidos, en una incendio provocado por el líder de una secta como respuesta al asalto del ATF, un cuerpo policial especializado en la lucha contra el tráfico y posesión ilegal de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos.

Y ya que hablamos de sectas, en estos momentos hay un crucero de recreo reteneido en el puerto de Curaçao por cuarentena debido a un brote de sarampión que afecta a un miembro de la tripulación. Las pruebas efectuadas han delatado que muchos pasajeros menores de edad no están vacunados. Algunos sí lo están, pero da igual, porque la enfermedad afecta a una media del 10% de vacunados. Las vacunas, como casi todo en la vida, no son infalibles al cien por cien. Que en el crucero en cuestión solo viajen miembros afiliados a la Iglesia de la Cienciología no parece casual. Que el mundo se está llenando de conspiranoicos que ven en cualquier cosa un plan diseñado y dirigido por las fuerzas malignas (gubernamentales en la mayor parte de los casos) para intentar destruir a la gente 'normal' (ellos, sean los que sean) es un hecho cierto y preocupante en extremo. Este año se han producido numeros casos de sarampión, especialmente en Nueva York. Se da la circunstancia de que el sarampión se declaró eliminado del territorio de Estados Unidos en el año 2000.

Para el caso, da igual que la evidencia científica demuestre que las vacunas funcionan. Y no tienen por qué tener la eficacia de las de la viruela, sarampión y la polio, por citas algunas de las más efectivas. Hace poco se puso en marcha un plan de vacunación contra la malaria, después de décadas de probar diferentes fórmulas y estrategias. La eficacia de la vacuna apenas supera el 40%, pero es un porcentaje suficiente para que miles de personas, especialmente niños, salven sus vidas. Las de la viruela, polio y sarampión son eficaces al 90%, y los patógenos que las causan probablemente estarían extinguidos del Planeta a no ser por la conspiración en marcha de los paranoicos antivacunas.

No nos debería de extrañar a estas alturas que se produzcan rebrotes de pensamiento mágico que azoten de vez en cuando a la Humanidad aparentemente más culta y desarrollada que en el pasado. Creíamos que nos habíamos librado de ellos cuando la Ilustración se consolidó y las luces de la razón parecían haber derrotado finalmente el oscurantismo medieval y las recurrentes cazas de brujas. Pero la sinrazón siempre vuelve, frecuentemente de la mano de falsos profetas y sus sectas destructivas. Y la inevitable cohorte de débiles de espíritu que los siguen.

Siempre he sido partidario de la libertad individual sin restricciones. Lo que un adulto, solo o con la ayuda consentida de otros, haga en la intimidad, no debería movilizar a los vecinos chismosos, ni mucho menos a policías o fiscales. Pero lo de las vacunas -igual que las normas para conducir en carretera, por citar otro ejemplo- se sale claramente fuera del ámbito de libertad individual. La falta de vacunación de una porción relativamente pequeña de individuos desactiva la protección grupal que otorgan las vacunas y elevan significativamente la posibilidad de que, incluso un porcentaje de vacunados contraigan la enfermedad.

Arriesgar la vida de sus hijos menores de edad, de los míos, o de los hijos de otros, no debería ser una elección para nadie. De hecho, en Alemania se lo han tomado en plan práctico y han establecido unas multas sustanciales para los padres que no vacunen a sus hijos. No sé si será la medida definitiva, pero es un paso en la buena dirección. La gente puede ser paranoica e irracional, pero en lo que afecta a sus bolsillos suelen ser más normalitas. A Dios rogando y con el mazo dando.

Lo último, y muy preocupante, que hemos sabido sobre el movimiento antivacunas es lo que está sucediendo en Pakistán. La polio, una terrible enfermedad que deja puede dejar tullido para toda la vida a los que la padecen, estaba a punto de desaparecer en este país. De los 2.000 casos declarados hace años, se pasó a doce afectados el año pasado. Una decidida campaña de vacunación prácticamente aseguraba la extinción de la enfermedad en un corto plazo. Hasta que un falso rumor consistente en que un grupo de niños habría enfermado por la inyección de vacunas se extendió en un pequeño pueblo, y se propagó como la pólvora por las redes sociales. La campaña de vacunación se ha suspendido de momento hasta el mes de julio, después de que cuatro auxiliares hayan sido asesinados por grupos de aldeanos enfurecidos. De momento, la resistencia ante las vacunas ha provocado que este año haya aumentado a quince los casos de polio declarados, cuatro de ellos afectando de parálisis en las piernas a otros tantos niños.

El pensamiento racional, por opuesto al pensamiento mágico, no deja de ser una victoria contra la entropía, conseguida a base de esfuerzo de estructuración frente al caos. Los individuos tienen que esforzarse personalmente para no ser invadidos por temores de todo tipo, muchos de ellos ancestrales e incrustados en partes de la psique primitiva apenas evolucionada. Vivimos en un mundo que a veces nos desborda, donde siguen presentes cotidianamente el dolor y el sufrimiento. Es comprensible que las soluciones mágicas prendan en estas inseguridades personales, y sobre todo cuando se refuerzan sinérgicamente por la presión del grupo. Las redes sociales han creado un medio fluido en el que estos temores irracionales de propagan a gran velocidad. Confiemos en que las luces se impongan sobre las sombras. ¿Se descubrirá algún día una vacuna contra la paranoia?