El que ríe el último

Las redes sociales tienen el curioso poder de volver a muchas personas maleducadas y desconsideradas con los demás. No es que en la vida real no haya seres desagradables que se creen con el derecho a insultar o intentar ridiculizar a otros, pero en un contexto de anonimato, distancia emocional y frialdad, se vienen arriba.

Por lo general, quienes sufren los ataques de estos seres despreciables que se esconden tras un avatar suelen ignorarlos y silenciarlos, aunque también hay quien les contesta y se pone a su nivel. Esto va en gustos. Pero sea cual sea la forma de proceder, en general siempre da la sensación de que estos odiadores profesionales se salen con la suya mientras que el atacado o atacada, por muy fuerte que sea, termina con un run run de malestar. No dura mucho, afortunadamente, pero es difícil que la autoestima no se vea algo tocada después de algún ataque personal, por gratuito que sea. El caso es que pocas veces la persona agraviada puede tener una venganza satisfactoria sin ponerse al nivel del otro. Conseguirla sin perder uno mismo los papeles es tan gratificante que incluso quienes lo vemos como espectadores disfrutamos.

Thea Lauryn Chippendale, una estudiante de veinte años ha protagonizado una de estas escasas historias de venganza virtual después de que un idiota se metiera con ella en Tinder, una red social para ligar. George, que así se llama el susodicho, decidió atacarla de una manera muy maleducada por el vestido que llevaba en una de las fotografías de su perfil. «No te voy a mentir, eres un poco ridícula, pero el vestido de la última foto no te hace ningún favor». Por su puesto, ella contestó a ese comentario maleducado y él siguió en su línea, recomendándole que comenzara a comprar «en algún lugar decente». La joven no quiso quedarse con su rabia por haber dado con un tonto tan grande y colgó la conversación en su cuenta de Twitter junto a su foto con el vestido. Su pequeña venganza no esperaba pasar del alcance de varios cientos de seguidores, pero en unas horas la cosa subió de nivel.

ASOS, la tienda online en la que había comprado el vestido captó la historia por las redes sociales y se puso en contacto con ella. Al día siguiente la fotografía de Thea con el vestido lila, que ya se ha convertido en célebre, aparecía junto a las de las modelos oficiales y millones de personas podían verla como modelo. El tuit de ASOS con el que enlazaba a la página de venta del vestido no podía ser más explícito: «@theachippendale desliza para ver quién ríe el último». ASOS la había convertido en modelo de ese vestido que tanto había ridiculizado el tal George. Una maravilla.

De verdad, enhorabuena a ASOS por esta forma tan grandiosa de interactuar. Es solo un detalle, un movimiento inteligente para generar una buena imagen de marca entre sus potenciales clientes, pero también es una acción detrás de la que se esconden muchos de los valores que esta marca transmite a través de sus productos. El principal de ellos es que cualquier chica, sea cual sea su talla y su estatura, puede ponerse su ropa.

El mismo vestido, con la misma tela y el mismo diseño, se lo pueden comprar una chica que use una talla 34 y mida 1,50 y otra que mida 1,80 y use una talla 48. Así que no me extraña que cada vez sean más quienes tengan a esta firma británica entre sus favoritas para las compras a través de internet. Hace unos días la fotógrafa murciana Miriam Alegría publicaba en su Instagram los modelos de algunas invitadas en una boda y cinco de siete eran de ASOS. No creo que sea casual y muchas otras marcas podrían tomar nota.