Cuando eres un niño, la gente piensa que eres sordo, ciego y retrasado. Por eso cuando quieren que te enteres de algo, insisten hasta que repites lo que te piden y exactamente como lo piden.

Desde que era pequeño, muy muy pequeño, mi madre me repetía, enseñándome a usar el teléfono que había junto a la nevera y señalando un papel mal recortado con la mano y sujeto con celo en la puerta del frigo, en el que apenas se distinguía el trazo de unos números dibujados con un bolígrafo al que le quedaba poca tinta: «Si algo va muy muy mal, si pasa algo raro, algo que haga que te duela mucho la tripita, tienes que tocar estos botones: palito-palito-patito». Con el tiempo, cambió un poco su forma de decírmelo, pero el mensaje era el mismo: «Si pasa algo muy malo, llama al 112. ¿Entendido? ¿Entendido?».

Cuando era pequeño, mi madre le pegaba un tirón al cable del teléfono y me hacía marcar muchas veces el palito-palito-patito, hasta que lo hacía bien y rápido. Yo creo que cuando era un crío, me gustaba jugar con ella a eso. En ese momento, ella ponía tanta atención en mí que hacía que yo sintiera que no era ni sordo ni ciego ni retrasado.

Cuando fui un poco más grande, mi madre puso también el teléfono de mis abuelos en la puerta del frigorífico. Alguna vez he ido a casa de algún compañero del colegio y tenían imanes en la nevera o dibujos hechos por ellos mismos, pero en mi casa solo había esos dos números. Había esos dos números hasta que mis abuelos dejaron de venir por casa. Entonces, mi madre quitó el número largo que era el de mis abuelos. Dejaron de venir por casa el día se pelearon con mamá en la cocina. Ese día pensaron que yo era el niño más sordo, más ciego y más retrasado del mundo, pero yo escuché todo desde el salón y lo vi todo reflejado en el cristal de la puerta de la cocina. Mi abuela le decía a mi madre que la culpa de todo era suya, de mi madre, por recogerlo cada vez que venía y que ella ya sabía cómo él venía «de cervezas hasta arriba y de vete tú a saber qué más» y que si ella lo recibía «tan pancha», todas las tortas que mi padre le diera eran pocas. Mi abuelo no hablaba, pero asentía todo el rato con la cabeza.

Yo, ya desde bien chico, me sentaba detrás del sillón marrón con un bolígrafo, no sé por qué los bolígrafos de mi casa están siempre medio acabados, y dibujaba la escena que estaba viendo o más bien escuchando, con la esperanza de que mis dibujos acompañaran algún día a los teléfonos que adornaban la fría puerta de la nevera y que me recordaban que algo muy muy malo podría pasar y que debía marcar 'palito-palito-patito' o el número largo, el de mis abuelos, el que faltaría después de ese día, el que ya no estaba hoy cuando, al volver del colegio, he tenido que marcar el 112.

Yo nunca he sido sordo ni ciego ni retrasado y, aunque no siempre entendía lo que escuchaba o veía, sabía que eso bueno no era y que hacía que me doliese mucho la tripita, pero no hacía falta que marcara ningún número porque delante de mi padre no debía hacerlo o él se pondría más furioso y acabaría todo mucho peor.

Cuando papá estaba en casa, las peleas y las cosas que hacen que te duela la tripa se sucedían sin parar. Al principio, mi madre también gritaba y se le encaraba a mi padre. Yo me escondía detrás del sofá marrón, tenía siempre algún folio y un boli medio gastado debajo de él y lo sacaba y me ponía a dibujar. Más tarde mi madre dejó de chillarle y responder a sus golpes, solo suplicaba que parase y repetía en un susurro: «el niño, el niño».

Después mi padre se fue y yo pensé que era mi culpa porque en una de sus peleas con mamá me agarré a su pierna y le mordí con todas mis fuerzas. A mí nunca me había pegado hasta ese día, que fue el primero y el último que lo hizo. Discutieron muy fuerte los dos, como antes de que mamá empezase solo a suplicar y susurrar y papá se marchó, ya no volvió.

Mi madre y yo nos sentíamos culpables y aliviados y mi abuela le decía a mi madre que no se pensara que había ganado nada, que ya se había ido más veces con alguna 'zorra' (a mí aquello me extrañó muchísimo porque yo no recordaba que mi padre se hubiera ido mucho tiempo de casa y porque a mi padre no le gustan nada los animales).

A veces, al volver del colegio encontraba unos caramelos en la encimera de la cocina y mamá, con un morado nuevo en el ojo, me decía que los había traído papá y que me mandaba muchos besos. Yo me comía los caramelos y despreciaba sus sucios besos invisibles. Bueno, me quedaba algún beso de vez en cuando porque, por increíble que parezca, a veces, hasta lo echaba de menos.

Mi padre siempre la visitaba cuando yo estaba en el colegio y dejaba caramelos y besos para mí y nuevos golpes para ella.

Hoy, cuando he llegado del colegio, la puerta trasera de casa, la que da a la cocina, estaba abierta. Eso es muy raro, esa puerta siempre está cerrada. Desde fuera he podido ver unos caramelos en la encimera y ya he sentido mi cuerpo en alarma, pero he caminado muy despacio, como con miedo, como si me pesaran cientos de kilos los pies. Y eso ha sido lo primero que he visto al entrar en la cocina: los pies de mamá. Le faltaba un zapato. He recorrido el resto de su cuerpo tirado en el suelo con mis ojos, que no podían creer lo que estaban viendo, hasta llegar a su cabeza empapada en un charco de sangre y ahí, antes de tirarme sobre ella, he llamado al 112: «Mi madre no respira, mi madre está acostada en un charco de sangre y hay unos caramelos en la encimera».He dicho el nombre de mi calle y el número de mi casa y les he gritado que vengan. He dejado el teléfono tirado y alguien al otro lado del auricular seguía hablando. Me he arrodillado junto a mi preciosa madre, he cogido su roja cabeza sobre mis piernas, la he llamado por su nombre, pero no me ha dicho nada.

No soy sordo, no soy ciego, no soy retrasado; sé lo que ha pasado, pero no puedo entenderlo y no quiero creerlo.