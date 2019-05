Gira sin fin

Qué difícil resulta poner el punto final. Quizá sea lo más difícil, y eso que la vida no hace más que ponerlo por nosotros. Acaba la infancia, abandonamos la adolescencia, pero se quedan ahí, como una sombra a la que nos arrimamos cuando perdemos el rumbo. La vida nos da lecciones de despedidas constantemente para que estemos preparados cuando tengamos que hacerlo por nosotros mismos. Pero nunca lo estamos, nos aferramos a nuestras cosas mientras quede un trozo de sombra, por muy frío que se haya vuelto. Tienen que expulsarnos, arrojarnos fuera con cajas destempladas, darnos una patada. Es más raro decir 'hasta aquí he llegado'.

Se lo preguntan al tenista Roger Federer, que sigue en las pistas a sus 38 años, después de haberlo ganado todo durante dos décadas en la cumbre, y la respuesta que da es maravillosa: «No busco un final de cuento de hadas». Sabe que el declive es imparable, que en cualquier momento no alcanzará la bola que antes devolvía con facilidad y que corre el riesgo de que su última imagen sea la de un hombre a la espera de una gloria que ya está en el pasado. Su actitud tiene algo de heroico, de desesperada locura o de resignada aceptación del destino. Retirarse es engañarse. Creer que el laurel puede ser eterno. Uno no se retira de la vida ni renuncia al don que se le ha entregado. Incluso cuando ya no se trata de buscar la victoria sino de esquivar la derrota.

Bob Dylan debe de pensar lo mismo. Si no, cómo se explica que a sus 78 años ni siquiera el Nobel le haya apartado de la carretera y se mantenga eternamente joven en su Never Ending Tour cuyo inverosímil recorrido le ha traído a Murcia desde Minnesota. Según la crónica de Ángel H. Sopena (tan buena que me ha hecho arrepentirme de no haber ido), no dirigió ni una palabra al público, fiel a su fama de huraño, pero sus canciones sonaron como si fueran nuevas. Y al final se asomó al borde del escenario y sonrió, como un guiño a la eternidad. Al menos eso es lo que asegura Sopena.

Ese es el único punto final al que algunos están dispuestos, una última volea que ya no da ningún set, una sonrisa invisible en la oscuridad y la distancia mientras todavía suena la música. Lo saben, igual que lo sabemos todos. El final crece en el interior y somos los últimos en verlo.

Como dice Federer, después de todo, un final perfecto no va con la vida, es tan fácil que sería una decepción.