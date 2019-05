No son los escaños

Se dice estos días que la división de la derecha, culpa indudablemente de Vox, ha sido la causante del triunfo del PSOE. Y vienen los expertos en aritmética y geometría a explicanos qué hace D'Hont con los votos. Y muestran que si la derecha hubiese acudido unida (es decir, si Vox no existiese), otro gallo nos cantaría.

Hace tiempo Aznar avisó a su partido de que era un error asumir como propio lo que los otros dicen de uno. No le hicieron caso. Y ahí andan, neocentrándose. Aceptar este relato que con tanto gusto difunden los medios progres y con tanta insensatez asume la derecha, sería tropezar en la misma piedra.

Adelanto mi teoría para que nadie se llame a engaño. Pretendo demostrar dos tesis: en primer lugar, que Vox ha ganado las elecciones y, en segundo término, que el único voto útil en las próximas elecciones es el de Vox.

Vox ha ganado. No es que haya ganado más que otros, ni que haya ganado proporcionalmente (al pasar de 0 a 24). Es que es el que ha ganado. No en escaños, claro: no vamos a ir contra la aritmética. Ha ganado porque Vox es un movimiento que pretende devolver a la gente corriente el orgullo de poder hablar con libertad sin que le corrijan los forofos de lo políticamente correcto, la seguridad de que el Estado amparará sus derechos (a usar su lengua para rotular sus negocios o para educar a sus hijos, a defender su casa de incursiones ocasionales o permanentes), a afirmar una feminidad que no considere enemigos a los padres, maridos, hermanos, hijos y compañeros de trabajo sólo porque sean varones, a escoger los valores que quieren transmitir a sus hijos y un largo etcétra que todos sabemos y que se resume en que Vox, más allá de los mitos de derecha e izquierda, pretende dar voz a quienes están hartos de la imposición de la ideología dominante. Vox ha ganado porque ya hay mucha gente que se atreve a decir en voz alta que ya está bien de dictadura progre. Vox ha ganado porque ha roto el discurso único. Ha ganado porque ha puesto sobre el tapete la impostura y ahora todos saben que el rey está desnudo. Hay que seguir dando la batalla a favor de la libertad, pero ya hemos ganado. Y esa es la victoria de Vox.

Vox ha ganado porque era eso. No era el número de escaños. Vox no es un partido político diseñado para conseguir escaños. Vox es un movimiento que pretende despertar a las personas del letargo ideológico en que le ha sumido esta dictadura. Ese era el objetivo, ahora conseguido. Hacer un partido, presentarse a las elecciones, eso era sólo un medio.

El segundo y último aspecto al que quería referirme es a la idea de la llamada a la unidad de la derecha para recuperar escaños perdidos. Para sospechar que se trata de una impostura bastaría con darse cuenta del interés con que los medios progres difunden esta idea: si fuese así, si fuese verdad, ¿qué interés tendría la autodenominada izquierda en señalar a la derecha el camino para vencer al PSOE? No nos engañemos: ellos quieren ganar y que el PP y Cs suban porque saben, todos lo sabemos, que a estos los tiene domesticados: sólo Vox les planta cara y llama a las cosas por su nombre, sólo Vox va a denunciar cada ley sectaria que intenten imponernos. Y no hace falta hablar de Cataluña o el País Vasco: aquí mismo tenemos otra prueba en el infame Estatuto que incorpora la ideología oficial con el sometimiento sonriente del PP y Cs. Sólo Vox ha dado y dará voz a quienes están hartos de imposiciones y dará la batalla por ellos, aunque sólo tenga un escaño. ¿De qué sirve un escaño 'de la derecha' si desde ahí se impulsan los mismos principios que defienden el PSOE y Podemos?

Puede decirse que eso son teorías pero que la aritmética es terca. Bueno, ¿qué tiene que decir la aritmética en Andalucia? Allí ya han visto en la práctica qué pasa cuando Vox llega a las instituciones. Como es sabido, en las elecciones generales han votado a Vox 215.000 andaluces más que en las autonómicas. Quizá los andaluces no reparen en estas aritméticas, pero han entendido que lo importante no es quién ocupa un escaño sino qué politicas se impulsan desde ahí. Por eso, sólo Vox es el voto útil (q.e.d).