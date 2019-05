La resistencia cívica (El foro ciudadano se despide)

En efecto, tras dieciocho años de intensa actividad, ha llegado el momento de la despedida. Los miembros del Foro Ciudadano nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, pero consideramos que el ciclo histórico y ciclo generacional de nuestra asociación ha concluido. Cedemos el testigo a las generaciones más jóvenes y lo hacemos con una gran confianza

El próximo jueves 9 de mayo, a las 19.30 horas en el Edificio Moneo de Murcia, se va a presentar un libro singular que lleva por título La resistencia cívica. Una memoria colectiva de la Región de Murcia, publicado por el Foro Ciudadano de la Región de Murcia. En él se recogen 135 artículos de prensa, tanto individuales como colectivos, firmados por 88 personas y publicados en diversos medios, la mayor parte de ellos semanalmente en este periódico, LA OPINIÓN, durante más de 15 años.

La presentación de este libro es un acontecimiento muy especial para todos nosotros, pues supone también el anuncio público de la disolución de nuestra asociación. En efecto, tras dieciocho años de intensa actividad, ha llegado el momento de la despedida. Los miembros del Foro Ciudadano nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, pero consideramos que el ciclo histórico y generacional de nuestra asociación ha concluido. Cedemos el testigo a las generaciones más jóvenes y lo hacemos con una gran confianza, porque en los últimos años están protagonizando la formación de nuevas asociaciones y la organización de nuevos movimientos emancipatorios y transformadores, como hemos podido comprobar con el auge del movimiento feminista y el nacimiento de un movimiento global por el clima.

El Foro se despide con la esperanza de que el próximo 26 de mayo se ponga fin al gobierno conservador que ha monopolizado el poder en esta Comunidad Autónoma desde hace 24 años. Esto ya no es una quimera: los resultados de las elecciones generales del pasado domingo hacen creíble por vez primera que la vida pública de la Región pueda renovarse y oxigenarse, tras décadas de aire viciado por el gobierno prepotente y opaco del Partido Popular, acosado por la corrupción y la ineficacia, e instalado en el agravio y la confrontación.

Las personas que hemos participado en el Foro, seguiremos haciéndolo en nuevas iniciativas y colaborando con otras organizaciones y plataformas en la medida de nuestras posibilidades. Además, seguiremos manteniendo la web oficial del Foro, como un archivo histórico de todas las actividades y publicaciones que hemos realizado entre 2001 y 2019.

Desde su creación, en 2001, el Foro Ciudadano ha cumplido con el triple objetivo que nos propusimos: promover el debate público y la democracia participativa, para acortar la enorme distancia que existe entre la ciudadanía y las instituciones representativas; luchar por los derechos humanos de todas las personas que residen en la Región, sea cual sea su origen, sexo, condición social, etc.; y colaborar con todas las organizaciones sociales que comparten estos fines, sean de ámbito local, regional, nacional o global.

Hay dos rasgos distintivos que han caracterizado al Foro: por un lado, ha sido un espacio de encuentro y de colaboración entre todas las personas y organizaciones de la región que luchan por un mundo más justo y más sostenible; por otro lado, ha tendido puentes entre la teoría y la práctica, la investigación y la acción, el estudio de los problemas y las propuestas de solución. De hecho, sus actividades han girado en torno a dos ejes: 1) la promoción y participación en diversas plataformas socio-políticas destinadas a luchar por objetivos concretos; 2) la publicación de documentos escritos y audiovisuales orientados a la comprensión y transformación de la realidad social.

En los últimos dieciocho años, el Foro Ciudadano ha desarrollado una labor muy intensa y ha tenido un papel socio-político muy relevante en la Región de Murcia. Han sido muchas y muy diversas las plataformas cívicas que ha promovido o en las que ha participado activamente junto con otras organizaciones, entre las que podemos citar la Comisión 8 de Marzo; la Plataforma por la Defensa del Litoral; la Coordinadora la Región de Murcia No Se Vende; el Foro Social de la Región de Murcia; la Plataforma por una Democracia Laica; la Plataforma Ciudadana para la Conservación del Yacimiento de San Esteban; la Plataforma Ciudadana por la Democracia Informativa; el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia; la Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria; en Defensa de lo Público y la Equidad Social; o el Pacto del Moneo para la reforma de la Ley Electoral de la Región.

A esto hay que añadir otras iniciativas promovidas en diversas localidades de la región: por la protección del castillo de Lorca, contra la corrupción política en Mazarrón, las reivindicaciones de AVA en Águilas, la campaña contra la demolición del Muro de la Sal en Cabo de Palos, y, por último, en Calasparra y la comarca del Noroeste, la Plataforma Ciudadana Cuenca del Segura Libre de Fracking.

En cuanto al estudio y debate sobre los problemas de la región y del resto del mundo, el Foro Ciudadano ha organizado conferencias, mesas redondas, jornadas, etc., y ha elaborado todo tipo de documentos escritos y audiovisuales: informes, monografías, artículos de prensa, vídeos, etc., entre los que debemos citar el fundamental trabajo colectivo que son los cuatro Informes sobre el otro Estado de la Región (2003, 2006, 2010 y 2014), un riguroso trabajo de referencia sobre la situación de la Región, pero también otros trabajos y publicaciones, como el estudio Del nacionalismo hidráulico a la quimera del ladrillo: el caso de la Región de Murcia; la monografía La ciudad borrada: crónica de la destrucción del conjunto histórico de Cartagena, 1980-2006; el volumen colectivo Pasajes de la Murcia inmigrante; el libro ilustrado La Región de Murcia ¡Patas Arriba! Historias absurdas de hoy; las Propuestas del Foro Ciudadano para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; el manifiesto Compromiso por la Región; los dos documentales La quimera del ladrillo. Murcia despierta y La crisis murciana; o los más de 500 artículos de prensa, todos disponibles en la web del Foro (www.forociudadano.org)

En el libro nos atrevemos a reflexionar también sobre el porvenir, con una cierta esperanza. Concluiremos este artículo con un extracto de la Introducción:

«Las grandes movilizaciones feministas y las incipientes movilizaciones por el clima y por el incierto futuro de los más jóvenes, auguran una reacción de la ciudadanía que es el requisito necesario para que se produzcan cambios en las instituciones y en sus políticas. La superación de las mayorías absolutas que han hegemonizado las instituciones de la Región entre 1995 y 2019, junto con el cambio de la ley electoral regional, fraccionarán el mapa político y generalizarán los gobiernos de coalición. Este cambio puede abrir nuevas posibilidades para la discusión y el debate sobre las políticas institucionales, que se verá reforzado por los avances imparables en la cultura de la transparencia y la participación».

No debemos caer en el desánimo, pues si algo ha demostrado la historia del siglo XX es la posibilidad de que en poco tiempo se produzcan cambios profundos (como la generalización de los Estados de bienestar en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, o el fin de las dictaduras en países como Grecia, Portugal y España), y por ello no debemos descartar que fenómenos ahora no imaginables de transformación social profunda puedan producirse en un futuro no muy lejano.