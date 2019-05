Un combate para cinco púgiles

En un rincón del cuadrilátero, los líderes de la resistencia, despojados ya del manto protector que Fraga les puso por montera, están los amigos de Vox. Expertos en que hablen de ellos, se han quedado con una mano delante y otra detrás.

Ha pasado casi una semana desde que las españolas y los españoles fuésemos convocados a votar. No me resisto a contribuir al ramillete de análisis postelectoral. Puede resultarles cansino, pero es que el cuerpo me pide guerra. No me negarán que visto lo visto somos de lo que no hay. Vayamos por partes.

En un rincón del cuadrilátero, los líderes de la resistencia, despojados ya del manto protector que Manuel Fraga les puso por montera, están nuestros amigos de VOX. Expertos en que hablen de ellos tocando la fibra sensible de los temas que despiertan pasiones, se han quedado con una mano delante y otra detrás. Querían ser determinantes en el juego de alianzas de la derecha y no se han salido con la suya. Les lanzaron una declaración de amor en vísperas de la contienda y ahora han acabado siendo unos apestados en la extrema derecha. Siempre han estado ahí, bajo el calor de la antigua AP, luego PP.

En el otro extremo de la lona está Unidos Podemos. Bien unidos, porque ya se han encargado de apartar a casi todo lo que no sea de la órbita del amado líder. Miguel Álvarez ha contado en un brillante análisis en infoLibre por qué se ha llegado hasta donde se ha llegado. Lo ha vivido en sus carnes. Pero eso sí, el otro Pablo Iglesias, empeñado erre con erre en querer entrar al Gobierno pese a haber perdido 29 diputados, todos sus senadores y 1,5 millones de votos.

De autocrítica, bueno, si eso, la dejamos para más adelante, porque con la excusa de que el trifachito no se ha salido con la suya, pues ya hemos conseguido lo que queríamos. ¡Ay, Señor! ¿Cuándo llegará la madurez? ¿Por qué han sido capaces de apagar las ilusiones tras arrasar contra todo lo que tuviera que ver con «la identidad inicial, transversal y abierta, sin falsos radicalismos narcisistas» del primer Podemos?

En otro rincón del ring está el deseado protagonista de un nuevo sorpasso, en este caso tras dejar el centro y la regeneración a un lado. Mantengo la tesis de que Albert Rivera no es humano, sino un androide programado por no sé qué fuerzas ocultas que lo quieren llevar en volandas hasta altos destinos políticos. No me negarán que sus gestos, sus palabras, sus discursos, sus sonrisas, sus expresiones, sus opiniones ante cualquier tema€ son de laboratorio. Es la viva imagen de la Inteligencia Artificial puesta al servicio de la política. A su paso nada queda indiferente. Que cojo prestados los tránsfugas, pues sí. Que defiendo los vientres de alquiler, pues también, ya que soy liberal hasta la médula. Me temo que al final le pueda ocurrir como a Iglesias: que tenga que moderar su discurso porque la realidad vaya por otro sitio.

Y el valor seguro del otro Pablo, Casado para más señas, ha virado hacia el centrados en tu futuro, el tuyo, porque lo que es el suyo o el de Teodoro García€ está en el aire. La altanería y la soberbia nunca fueron buenas compañeras de viaje, y en los últimos meses han ido de la mano de esta generación nini en la que ha caído el Partido Popular. Bien es verdad que la chulería siempre ha sido un rasgo que ha distinguido a la derecha en nuestro país. La de Aznar no tiene nombre, como la de Álvarez Cascos, Rato, Esperanza Aguirre o nuestros actuales dirigentes populares en la Región de Murcia (han tenido un gran maestro). Pero ahora toca resituarse. Verlas venir porque el humanoide Rivera les pisa los talones.

Y en el centro de la pista, con manguitos, les ha esperado a todos el resistente y resiliente Pedro Sánchez. Al final va a resultar que tiene una flor que le ha llevado desde la defenestración (con el gesto de una dimisión que le honra frente a todos los que nunca lo habrían hecho) a renacer como el Ave Fénix, de la mano de la experiencia y el asesoramiento de Iván Redondo y la sensatez y autoridad de dirigentes socialistas que han sabido lo que es sobrevivir frente al aparato de la organización, como Borrell o José Luis Ábalos. El camino no es fácil, pero ante lo que viene, posee fuerza y enseñanzas (y respeto) suficientes para mirar de frente. De las lecturas electorales murcianas, hablaremos otro día.