El buen camino del PSOE-PSRM

La vida parece sucederse tan deprisa que los artículos hechos sobre las elecciones generales celebradas en nuestro país el pasado domingo, más las autonómicas valencianas, ya parecen fuera de tiempo, porque se hicieron todos los análisis y se dieron todas las razones que motivaron los resultados. Pero lo cierto es que hemos de continuar reflexionando sobre los resultados de estas elecciones para tratar de intuir lo que puede ocurrir en las próximas autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo y que, después de veinte años, coincidirán también con las elecciones europeas.

Y lo que puede ocurrir aquí en las próximas elecciones autonómicas es que el PSOE, después de casi treinta años de Gobiernos del PP en la Región de Murcia, se presente como un aspirante legítimo a ganarlas. Quizás también porque una derrota como la que se ha producido en las filas populares es de tan difícil digestión que no queda tiempo para la reflexión serena y para el análisis sensato y se continúan diciendo las mismas naderías de la campaña electoral sin analizar si esa desmesura verbal ha podido llevarles a este resultado. Y es que la misma noche electoral (no hay que hablar en caliente), el presidente de la Comunidad, López Miras, continuó diciendo eso tan sin sentido de «van a gobernar los que quieren romper España». Un discurso que nadie se cree y con el que el PP les ha venido haciendo el juego a los que les han birlado los votos, a Vox, porque siempre se ha dicho que el elector termina votando al original y no al sucedáneo. Y no sé si me explico, o sí, porque si los populares han perdido 154.000 votos, logrando situar en el Congreso solao al secretario general del PP nacional, Teodoro García, y a Isabel Borrego, y Vox ha logrado gran parte de esos votos, 143.000, colocando en el Parlamento otros dos, es porque el PP se ha confundido bastante a la hora de no saber calibrar sus alianzas, cegado quizás por lo ocurrido en Andalucia donde, aún habiéndose dado un castañazo de padre y muy señor mío, está gobernando con Ciudadanos y con Vox, y esto les hizo perder el oremus. Pero lo cierto es que con el 23,4% el PP ha cosechado, en estas elecciones, el peor resultado de toda su historia en la Región, logrando mantener solo dos de los ocho escaños que llegó a conseguir en 2011.

Algunos justifican el triunfo del PSOE aquí (ha recuperado 45.000 votos en la Región), en la elevada participación que siempre benefició a la izquierda, pero eso es quitarle mérito a los socialistas porque, si solo fuese así, Podemos le hubiese seguido en esa ascensión y, antes al contrario, los morados ha perdido casi 25.000 votos. Debemos preguntarnos si el triunfo del PSOE, aparte de la labor del Gobierno central, no es el resultado, también, de una política responsable por parte del líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que desde la delegación del Gobierno tomó el prudente camino de las apariciones justas y precisas en los medios de comunicación, sin querer ser el perejil de todas las salsas, que a veces cansa al electorado, y con el discurso que se espera del socialismo: el de la moderación y el entendimiento.

Queda apenas un mes para que se celebren las otras elecciones, y el comportamiento de unos y otros se medirá con lupa. El de Ciudadanos también, porque creo que es pasarse un pelín el que, en la misma noche electoral, Miguel Garaulet vaticinara, sin datos en los que apoyarse, que Ciudadanos «liderará el cambio en la Región en las próximas elecciones autonómicas y municipales». Y qué quieren que les diga, a mí, por ahora, no me dan los números. La prudencia es una buena consejera, pero hay que disculparle el exceso. En una noche electoral, donde se ganan algunos votos, la desmesura está a la orden del día. No vendría mal la vuelta a la moderación y el sentido común, olvidándose de los excesos verbales. Digo yo.