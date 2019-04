La tierra que nos espera

Cuando todo falla solemos volver a posiciones seguras, a zonas de repliegue. A veces se trata de bastiones y reductos que terminan siendo ratoneras, trampas mortales, callejones sin salida; soluciones solo en apariencia, salvaciones engañosas, cantos de sirena, puertos de contrabandistas y piratas, islas de caníbales cuando pensábamos que habíamos alcanzado puerto seguro.

En momentos críticos tomamos decisiones rápidas y acabamos encerrados por malas decisiones, como si saltáramos a una fuente en medio de un ataque con bombas incendiarias de fósforo. Hay otras soluciones más sabias, o sencillamente más afortunadas, dictadas por un sentido de honestidad y autenticidad que instintivamente nos lleva al lugar más seguro que existe, algo análogo a la seguridad que en su día ofrecía el claustro materno, zona de repliegue verdadero, donde morir será menos doloroso y las penalidades de la vida hasta el momento final serán más llevaderas. Ese lugar es la tierra.

A finales del XIX Iliá Repin retrató varias veces a León Tolstoy, al coloso de las letras rusas, profeta y alma viva del mundo, a quien las personalidades públicas y sabios de todos los rincones acudían a visitar y para recabar de él palabras de ánimo, impresiones, o simplemente la benéfica acción de su presencia. Tolstoy, cuando es retratado por Repin, nos mira con ojos enérgicos, no en vano renegó de Ana Karenina para ser un nuevo Jeremías en Rusia; otras veces no se percata de nuestra presencia sentado a la mesa trabajando y dedicado al estudio de reformas aplicables al campo y a la educación; o toma un libro en las manos leyendo en actitud concentrada como si fuera uno de los evangelistas ante un sagrado ejemplar de la palabra revelada; o bien descansa en el bosque y lleva una gorra de color claro. Pero probablemente el retrato del gran escritor con el que Repin consiguió plasmar la grandeza de su carácter no fue sino aquel en que llevaba un arado tirado por dos caballos.

Ningún otro retrato de Tolstoy reflejaba mejor su opción decidida por regresar a ese puerto seguro que en la concepción particular de este desertor del mundo había de ser la tierra, la verdadera patria rusa, dispensadora de bienes, madre nuestra y última morada. No pensemos en una extravagancia propia de un aristócrata envejecido a quien las crisis morales y de conciencia religiosa habían empujado al vegetarianismo y a una suerte de locura quijotesca.

Tolstoy no piensa en la tierra como consuelo y remedio contra el mundanal ruido ni como excusa para clamar, como los poetas de antaño beatus ille! La opción tolstoyana por la tierra es real, un compromiso en firme, es solo una huida en tanto que desea y planea su vuelta convertida en programa de vida, de acción, en proyecto para la sociedad y para todo el país. Por eso Repin dedicó horas enteras a la observación del gran autor no precisamente en el acto de coger un lápiz sino un arado. El arado como primer instrumento creador de la humanidad, tan importante como la escritura pues escritura son sus surcos. Del arado arrancaron a Cincinato, Odiseo y Wamba para confrontarlos con su misión heroica. Al arado vuelve Tolstoy, prófugo del siglo, para un día regresar en misión heroica y de regeneración.

Sin embargo, los vientos de la historia soplaron en otra dirección. Los tiempos eran propicios para profetas, pero no para aquellos que soñaban con la restauración del paraíso, sino con la superación del mismo; no para aquellos que soñaban con mejorar el mundo sino para aquellos que añoraban su conquista; no para aquellos que pretendían desterrar la violencia, sino para aquellos que la extendieron con gran maestría y la llevaron a una perfección técnica inimaginable. La humanidad, arrastrada por fuerzas poderosas, desconocía aún extensión y profundidad del surco que el destino había trazado para ella durante el siguiente siglo.