Debate sin clima

Que frustrante que ni en un solo momento de los dos debates televisados de esta semana los candidatos a las elecciones generales debatieran, aunque fuera de forma rápida, sobre cambio climático y medio ambiente.

Ya entiendo que tanto el espectáculo televisivo de la política como las líneas de comunicación de los partidos en tiempo electoral se centran en el trazo grueso, en las ideas sencillas y penetrantes, en la imagen y en la confrontación a través de unas cuantas ideas fuerza (Cataluña, corrupción, pactos, empleo) destinadas a ser directamente eficaces en la voluntad de los electores. Sin embargo creo también que la política está para entender de las cosas que, además de las anteriores, son de verdad estratégicas hacia el futuro de todos. Y aquí los candidatos fallaron.

Junto al terrorismo yihadista y la demografía, quizás sea el cambio climático el principal de los retos con que se enfrenta la humanidad en este arranque de siglo XXI. No es exagerado, no lo duden. Y con la humanidad entera, también lo es para España y para todos nosotros. Es tanta ya la certeza científica, son tantos los indicios, los datos, los informes, las pistas y las comprobaciones, que es suicida no encarar en serio las causas que hacen del calentamiento global el factor que en las próximas décadas más problemas nos va a generar a todos a escala planetaria. A todos, repito. En cualquier lugar y a cualquier escala. A ricos y pobres. A países del norte y del sur. A zonas costeras e interiores. A algunos de forma más obvia (del sur y costeros, donde los murcianos nos encontramos), y a otros de manera más indirecta. Pero en cualquier caso siempre de forma clara, evidente y drástica.

Durante los debates televisados, pasionales y apasionantes en cualquier caso, ninguno de los cuatro líderes políticos que intervenían mencionó, ni tan siquiera de pasada, temas que se relacionaran con la temática ambiental. Y no es porque no lo lleven en sus programas, que sí lo hacen, sino porque parece primar en esta comunicación política de masas las ideas fuerza que antes mencionaba a las cuestiones complejas que requieren de matices e incluso a veces de un lenguaje un poco técnico que intuyo que los asesores de comunicación de los partidos perciben como alejado de la persona común que luego reproducirá a su manera los términos del debate en la barra del bar.

Ni cambio climático, ni transición ecológica, ni agua, ni conservación de la naturaleza, ni incendios forestales tuvieron cabida en los debates. Tan sólo el presidente del Gobierno, en las declaraciones inmediatamente posteriores al final del debate de Atresmedia, lamentó que no se hubiera tratado de transición ecológica o de energía. Bien dicho, pero tanto él como cualquiera de los otros tres candidatos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron.

En Europa el cambio climático ya es idea central en la comunicación política, como se ha visto en las recientes elecciones finlandesas entre otros muchos ejemplos. Igual está ocurriendo que el siglo XXI no ha entrado todavía de lleno en la política española.