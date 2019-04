Qué hacemos con las pensiones

Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia: Dignas y garantizadas

La pensiones definen el modelo social. Y es bueno mantener el consenso (no saltárselo como hizo el PP con su última reforma). Pero no todos proponen lo mismo. Hay trampas ideológicas, con intereses detrás, como la que dice que el sistema de pensiones puede quebrar: las políticas públicas no quiebran. El gasto es asumible. El sistema ha de ser sostenible y equitativo. No puede cambiarse a un sistema de capitalización, como propone una parte de la derecha, y han de aumentar con el IPC real, subiendo más las mínimas y las no contributivas. Y completar las cotizaciones con recursos del Estado.



Pedro Moya, politólogo y liberal del colectivo Plurales: No con más impuestos

«Si se mueve, ponle un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlalo. Si se deja de mover, dale una subvención». Nadie plasmó tan agudamente como Reagan la filosofía de las izquierdas, que creen que los problemas se solucionan subiendo o creando tributos, que terminan castigando a la economía y a la sufrida clase media. Aplican este prejuicio a las pensiones, cuando el sistema público de reparto se sostiene básicamente gracias a la creación de empleo y un régimen laboral flexibilizado que la facilite. ¿Y por qué no promover planes de ahorro liberándolos de€ impuestos? Todos buscamos un colchón, y no el de Sánchez.