Engendro ideológico, respuesta de Joaquín Robles

La ciencia histórica es tarea del historiador, no del adoctrinador. La historia es maestra de la vida porque muestra las grandezas y miserias cometidas, para aprender. La Ley de Memoria Histórica es un engendro ideológico que oculta lo que no conviene a la progresía desnortada, con la cobarde sumisión de la derecha. Está bien recuperar los restos mortales de los caídos en la Guerra Civil y darles digna sepultura, a todos; pero es perverso desenterrar el enfrentamiento civil con fines propagandísticos. Mi tío abuelo, maestro republicano y comunista, lo vio claro: «A buenas horas quieren ganar la guerra».



El deber de la memoria, respuesta de Patricio Hernández

Los paises europeos (salvo España) no discuten la memoria histórica. La lucha antifascista creó, tras la II Guerra Mundial, una conciencia compartida, a partir del testimonio de los supervivientes de los campos nazis: ¡nunca más! Es el llamado deber de la memoria. Aquí no fue así: la Transición supuso un pacto de olvido. Y aún tenemos pendiente ese deber de la memoria con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, esos 100.000 inocentes asesinados por los enemigos de la libertad que nos afea la ONU. No se trata de abrir heridas sino de cerrarlas, con la verdad y con la ética.