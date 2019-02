La celda azul teatro

Me encuentro con el artista Pedro García Jiménez con motivo de la presentación de la obra Los días humillados que se estrenará el próximo 1de marzo en el Auditorio de Cabezo de Torres a las 20.00 horas.

—¿Qué son Los días humillados?

—Es puro teatro, pero dentro del contexto, quisiera poner el acento en la raíz del adjetivo. 'Humildes' en lugar de 'humillados'. Creo que la arrogancia que inunda los argumentos narrados es fiel reflejo de la actualidad y en la obra pretendemos mandar un mensaje que haga reflexionar sobre la actitud que la sociedad debe tomar frente a las demandas de conciudadanos descontentos. Escuchar en lugar de reprimir. La violencia solo produce violencia.

—¿El fin justifica los medios? ¿Se puede justificar la violencia?

—En la representación se esgrimen argumentos suficientes para justificar todo el horror vivido. No en vano, los personajes son receptores de todos los tópicos que llevan a un ser humano a adoptar una conducta fuera de cualquier ley que no sea la suya propia. Dentro de ese marco, cualquier acción representa un sacrificio por la causa, cuyo fin está por encima de cualquier moral. Todos los implicados en el conflicto se convierten en víctimas del propio conflicto, en una espiral que te devuelve siempre al origen, convirtiendo odio en un bucle sin fin.

-¿Crees que se hubiera obtenido el mismo resultado mediante diálogo?

—Cuando las guerras acaban, nadie sabe muy bien por qué empezaron, pero es imposible hacer un pronóstico retroactivo. De lo que nadie tendrá dudas es de que mediante la palabra no habrían secuestrado ni matado a nadie.

—¿Es lícito dialogar con los que empuñan un arma?

—No me cabe la menor duda. ¿Qué respondería a esta pregunta un negociador de la policía que se enfrenta a un secuestro con rehenes? Es la interminable lucha entre la razón y la fuerza. No podemos bajar los brazos y dejarnos derrotar.

—¿Fue entonces ese diálogo el que abocó al fin del terrorismo de ETA?

—Sería pueril atribuir el final de ETA a una mera negociación. La gente piensa que dialogar implica perdonar y punto. Pero la persecución de los terroristas, sus detenciones y aislamiento no cesaba mientras se les imploraba de palabra abandonar la lucha armada. Eso, y un hecho trascendental como fue el atentado del 11 de septiembre, que estigmatizó cualquier vinculación al terrorismo, supusieron el final de la banda armada.

—¿Presos políticos o políticos presos?

—Creo que los líderes independentistas que están en la calle defendiendo a ultranza el derecho a decidir ser una república no están en la cárcel. Así que, los que sí lo están, no es por sus ideas políticas, sino por otros hechos que deben juzgar los tribunales.

—¿Qué va a encontrarse el espectador?

—El público va a presenciar un espectáculo teatral lleno de sorpresas que no quiero desvelar: música, luces y€ Aunque he adaptado el texto para su dramatización, la novela de Rubén Castillo habla por sí sola de una realidad de personajes vivos. Entre arengas y discursos que les parecerán cotidianos, el espectador va a ser testigo, en carne viva, del producto de la sinrazón y la ignorancia del ser humano.

—¿Y los personajes?

—Forman un triángulo de irracional sarcasmo: mientras uno de los terroristas (Julen) alardea de sus honores académicos y su profundo conocimiento de la historia e ideología, el otro (Patxi, interpretado por Jerónimo Iborra) mantiene con firmeza que todo eso literalmente 'se la suda'. Ambos tienen frente a sí al secuestrado (Txema, interpretado por Gerardo González), incapaz de razonar o comprender su situación, hundido en un pozo del que no sabe si algún día saldrá.

—¿Qué hay de Pedro García en Los días humillados?

—Prácticamente todo. Y no porque me atribuya todo el mérito, sino porque me considero responsable del proyecto y me he volcado sin escatimar en el esfuerzo. Hasta el texto, a pesar de no ser mío, lo he tomado en adopción. Desde que Francisco Serrano (MurciaLibro) confiara en mí para dar a luz tan laborioso trabajo, he puesto toda la ilusión para diseñar un espectáculo original, que fuese capaz de llegar a un público con sed de disfrutar de un género artístico que forma parte de nuestra propia forma de vida: el teatro.

—Intervienes en la representación. ¿Es la primera vez que pisas las tablas?

—No es la primera vez y espero que no sea la última. Con la dificultad añadida de dirigirse a uno mismo en este caso. Resulta complicado juzgar tus tics o la propia entonación sin poder estar al otro lado del escenario, por eso suelo grabar los ensayos, para hacer autocrítica. De todos modos, no creo que haya personas que debuten en el teatro, pues la propia vida cotidiana ya es pura farsa.

—¿Es una historia con final feliz?

—Bien está lo que bien acaba, pero podría desvelar el final de una historia que es mejor ver en directo. La obra dura una hora y cuarenta y cinco minutos y por lo tanto te garantizo que acaba.

—Dónde y cuándo podemos ir a verla.

—Estrenaremos el próximo viernes 1 de marzo en el Auditorio de Cabezo de Torres, a las 20:00h. Las entradas se pueden comprar online en enclavecultura.com y dos horas antes de la función, en la taquilla del auditorio. Allí os esperamos con los brazos abiertos.