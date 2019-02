Se acercan las primeras comuniones

Ahora que se acercan abril y mayo, ¿recuerdan el día de su Primera Comunión? Yo sí. Fue un día ansiado y, como la mayoría de niños, entre los principales motivos de ser el protagonista de esta celebración no estaba precisamente la causa esencial de la misma (es lo que tienen los 9 años). Aun así, recuerdo ser plenamente consciente de lo que suponía, al margen de la fiesta que mis padres me habían preparado. El 25 de mayo de 1992 fue cuando me enfundé en un bonito vestido, recibí la primera comunión y lo celebré con mi familia y amigos.

Supongo que por aquel entonces ya habría voces que dirían «cuánto follón, con lo fácil que sería invitar a un buen desayuno con churros y chocolate, como hacíamos antes». Y eso que mi comunión no fue, ni por asomo, como las celebraciones de las que somos testigos hoy día. De hecho, ahora no se compara con ese desayuno dulce, ahora se oye: «¡Parece una boda! Recuerdo que mi comunión fue una comida con la familia y amigos y, como mucho, repartí una bolsa de chuches a los amiguitos». Como vemos, la cosa va evolucionando y los tiempos mandan, pero lo de ahora es algo que no deja de asombrarme.

No tengo hijos, por lo que en eso de organizar comuniones no estoy puesta, pero sí he acudido alguna como invitada y tengo conocidos que se enfrentan al agobio extremo en el que se ha convertido celebrar la Primera Comunión de sus hijos. La cosa empieza por la guerra de las fechas. Hay padres y madres que sienten alivio al saber que el colegio de sus hijos es de los primeros en fijar fecha del señalado día, con un año de antelación. Leen bien, un año.

El hecho de ser de los primeros en saber la fecha les facilita encontrar restaurante, hotel, finca o lugar de ensueño para la celebración, porque si no es así, te encuentras que media Murcia ha ocupado ya el lugar elegido, y es entonces cuando la ansiedad se apodera de muchos padres.

Superado el trámite de la reserva del restaurante llega el de la elección de la mesa de chuches, la mesa de dulces, los regalos para los hombres, los regalos para las mujeres, los regalos para los niños, los regalos para las niñas? No nos podemos olvidar de la barra libre para los adultos, quienes se divierten mientras los niños están entretenidos con las dos monitoras de tiempo libre, antes de acabar todos con la cara pintada como un payaso.

Es lo que hay y todos hemos aceptado esto. Celebrar las comuniones se ha convertido en esto, un encuentro en el que los mayores disfrutan de un buen banquete y copas; y en la que los niños hacen lo mismo, pero sin beber alcohol y saltando en castillos hinchables o bailando junto a sus padres al ritmo que les marca el DJ contratado para la ocasión. Sí, hay comuniones con DJ.

Cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos y cada uno es muy libre de celebrar lo que tenga que celebrar como le dé la santísima gana. El problema, creo, es cuando hay padres pidiendo préstamos para poder hacer frente a una Primera Comunión.