La veneración por Alberti de Pasolini

Mi amiga italiana Piera Savino me envía Il Menssagero del 29 de enero de este año. En él puedo leer que Francesca Coppola, napolitana de 29 años y graduada en investigación de literatura española por la universidad de Salerno, ha encontrado un manuscrito inédito de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), con correcciones a mano, entre sus papeles del archivo A. Bonsati, del gabinete científico literario GP Vieusseux de Florencia. El texto de Pasolini, al decir del diario, está dedicado al famoso libro Sobre los ángeles, de Rafael Alberti (1964-1999), traducido al italiano por Vittorio Bodini, para la serie Bianca de Einaudi, con el título Degli Angeli, en 1966.

Il Messagero, en sus páginas de cultura, nos comunica este inédito de Pasolini: «El escritor y director italiano de cine quedó literalmente deslumbrado por Rafael Alberti, el poeta español exiliado en Italia, en el corazón del Trastévere de Roma, definiéndose a sí mismo como 'aprendiz del poeta español'». El diario se hace eco del trabajo de Coppola en relación con la publicación de la acreditada revista Sigma, de literatura comparada (2, 2018), sobre el magnífico trabajo de investigación de la doctoranda: Su Rafael Alberti: un dattiloscritto autógrafo (e inédito) di Pier Paolo Pasolini. El descubrimiento tiene una característica singular: Coppola logró encontrar lo que el director italianohabía confesado. Así, cuando lee a Alberti el resultado fue claro: «Lo miro como un negro que nunca ha visto a un hombre blanco, como miraba un hombre blanco», dice Pasolini asombrado con la poesía de Alberti. Y señala Francesca Coppola certeramente: «Para él la letra del autor español es sorpresa y relación».

Francesca Coppola ha ofrecido un estudio con una edición crítica del texto que leyó Passolini el 30 el mayo de 1966 en Vía Veneto, 56 (Roma), en el sótano de la librería Einaudi. Además de él y el autor estaban Bodini, el hispano Ignacio Delogu y el poeta Gianni Toti, entre otros. Pasolini, sorprendido por el extraordinario nivel del poeta español, añadía que hablar de Rafael Alberti tiende a reducir su nivel intelectual. Tan es así que ante la diversidad incalculable de la poesía de Alberti, la estatura lírica del poeta es realmente grande, no solo por la variedad de modalidades estilísticas adoptadas por él o por los temas tratados que puntuaban su poesía prolífica, sino también por lo que el miembro más longevo de una temporada mítica (la generación del 27) representaba.

Pasolini reconoce: «Creo que no hay otro tipo de poeta que sea más diferente a mí como lo es Rafael Alberti, pero lo más bonito del mundo es seguir aprendiendo. ¿Quién de nosotros no querría ser siempre un aprendiz, un vendedor? Así es como me siento leyendo a Alberti, como un niño que aprende el trabajo de una tienda y ve la intención del maestro en ese trabajo: una alta montaña de cristal». Según la doctoranda Coppola, Pasolini ve a Alberti como «el maestro frente al cual todo juicio es superfluo».

Finalmente, Il Messagero sostiene que Pasolini es modesto al admitir la grandeza de Alberti, y así el mismo director de cine comenta en su escrito, agigantando la figura del poeta: «¿Cómo puedes pensar y hacer la poesía, también la más pequeña, como un himno? ¿Cómo logras ser tan fuerte para sustituir una a una las palabras que tienen tanto peso, tanto significado y tanto dolor en nuestra vida, arrancarlas y sustituirlas con palabras análogas en tu taller de poeta? ¿Sabes que no se pueden leer seguidas todas tus poesías, porque el entusiasmo, repitiéndose siempre igual, se convierte en insostenible?».

Como vemos, verdadero asombro y verdadera veneración quedan en este escrito para la poética de Alberti, de uno de los pensadores más geniales de Europa, Pier Paolo Pasolini.