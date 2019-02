La radio, mano de santo

El 13 de febrero, el miércoles pasado, se celebró el Día Mundial de la Radio y aunque hayan pasado unos días no puedo resistirme a contar como ha sido mi relación con el transistor.

Tengo que empezar diciendo que han sido principalmente mujeres las que me han trasmitido el amor por la radio. Mi abuela y mi madre sin darse cuenta fueron las que hicieron que para mí sea imprescindible encender la radio al llegar a casa y no apagarla hasta que no salgo por la puerta.

Cuando era pequeña pasaba la mayor parte de mi tiempo libre con mi abuela materna y uno de mis recuerdos más queridos es el ritual que ella tenía fuese verano o invierno.

Después de comer, en la hora de la siesta se ponía crema Nivea en la cara, bajaba la persiana de su cuarto (de aquellas madera con cordón que tenían en la huerta), y nos acostábamos a escuchar la novela y a Elena Francis. Ella lo escuchaba todo muy callada y solo a veces cuando el consejo de aquella señora, que yo imaginaba con el pelo blanco con un moño y unas gafas en la punta de la nariz, era muy de aquellos de «tienes que ser buena esposa y si tu marido te pega, será por algún motivo que tú no alcanzas a entender», me decía: «Tú no hagas caso».

En verano el ritual se trasladaba a la calle. Nos colocábamos a la sombra de un hermoso caquilero, que mi abuelo cuidaba como si aquel árbol diera mermelada, y ella siempre iba provista de una caña. Las chicharras a veces eran insoportables. Pero la radio estaba allí, la música, el parte, las novelas, los anuncios...

Otro recuerdo que se mantiene en mi memoria, creo que lo tiene mucha gente: mesa camilla, merienda, deberes, mi madre cosiendo junto a mis hermanas y la radio encendida. El día que más en silencio estuvimos fue el famoso 23F. Allí pasamos la tarde escuchando la radio y mi madre nos prohibió salir a jugar a la calle por si acaso la cosa se ponía fea.

Siempre la radio.

Recuerdo todavía el ruidito del muelle de aquel programa que presentaba Carlos Llamas y que mi padre escuchaba fumándose un pitillo en la terraza. Hoy ese recuerdo me acompaña cuando enciendo la radio por la noche para escuchar las últimas noticias del día y ese programa de fútbol que me recuerda que sigo sin entender nada de fútbol.

Tengo dos hijos y la radio me ha servido para curar dolores de barriga, fiebres, tristezas? La recomiendo como terapia. Cuando tengo que dar una charla educacional y después suavizar el tema en cuestión, les digo: ¿ponemos la radio y escuchamos el partido?

Mano de santo.

Hace un par de años, gracias a la propuesta de un buen amigo, empecé a colaborar en una emisora de radio y hoy se ha convertido en una afición de la que no puedo prescindir. Debe ser por esta manía mía de contar cosas.

La radio, como aparato físico que se coloca sobre la mesita de noche, en la cocina, en el despacho, en cualquier sitio y sin mucha instalación, tiene un encanto especial. Ahora que también se escucha en potcast, en internet, en la misma tele, en el móvil, en el ordenador. Tienes mil opciones, mil emisoras para reír, informarte, cabrearte, escuchar música, deportes e incluso teatro. Me encanta el radioteatro. Es una posibilidad de ofrecer cultura a todo el mundo por lo que vale un paquete de pilas.

La radio como concepto es especial, a veces es solo ruido que mata el silencio de tu casa cuando más lo necesitas, te acompaña y, como dicen mis hijos, hace hogar. Ellos tienen un juego divertido. Escuchan al locutor/a y dicen como será en persona: ¡calvo con gafas! ¡bajita y morena¡ ¡un señor mayor! y cuando alguna vez los ven en la tele o en la prensa escrita dicen, que no, que esa persona no es la que habla en la radio. Prefieren seguir imaginando como ellos quieren que sean Pepa Bueno o Aimar Bretos.

La radio como servicio público es uno de los actores que parece que no sirve para mucho, pero que si no existiera algunos no sabríamos ni qué ropa ponernos por la mañana. En momentos críticos de nuestra historia reciente el sonido de los y las que trabajan en la radio ha sido el sonido de nuestra memoria. Hay voces que deberían estudiarse en los institutos.