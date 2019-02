Polvo en los zapatos

15 de enero

Crónicas de un pueblo. Hace unos años, Paco López Mengual decidió verter sobre papel algunas historias de Molina de Segura que había oído en la calle o de boca de sus mayores. No se limitó a contarlas: les insufló literatura. La telefonista asesinada cuyo fantasma dejó un rastro de humo de cigarrillos en El Retén; el bandolero Hilarito, muerto por sus propios compinches como Jesse James; las pompas de sangre que brotaban del asfalto en el punto donde fue apuñalado 'el Querido'; el judío converso cuya cabeza momificada colgó durante años de la bóveda de La Cárcel.

Al igual que Cunqueiro, López Mengual no perseguía tanto la fidelidad histórica como el poder poético de unas narraciones que, hasta entonces, nadie había imaginado que pudiesen aparecer entre las tapas de un libro. En una nueva vuelta de tuerca, José Antonio Avilés ha adaptado al teatro algo que, en principio, parecía irrepresentable. Hoy asisto con Carlos a un pase de Historias que me narraron. La escenografía, los detalles aportados por el director para tejer el guion, la interpretación de los siete actores: todo resulta excelente. El público aplaude a rabiar. Nadie mejor que un escritor para construir la identidad de un pueblo.



16 de enero

Una velada yeclana. Uno de los patronos de la Fundación José Luis Castillo-Puche, José Belmonte Serrano, ha auspiciado que hoy me encuentre en Yecla improvisando una conferencia (dentro del ciclo Ciudades literarias) que he titulado Viaje a la Norteamérica literaria: Bukowski, Hemingway, Twain, Thoreau, Lovecraft y Auster. Ahí es nada. Me presenta Liborio Ruiz Molina, hombre afable, hiperactivo y multidisciplinar. Hablo de mis visitas a las casas de varios de esos escritores durante el viaje que hicimos por Estados Unidos en 2010.

Intento darle a la charla un tono distendido. En algún momento, incapaz de interpretar las expresiones del público (¿me siguen?, ¿les estoy aburriendo?), pregunto si alguien ha leído a Paul Auster, a lo que un espectador responde socarronamente: «En Yecla todo el pueblo». Se oyen risas. También la mía, porque su salida me ha recordado la célebre frase que José Luis Cuerda pone en boca de José Sazatornil en la película Amanece que no es poco: «¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner?».

Leo en voz alta esta cita de Borges: «Dos son las obras que dejan en pos de sí los hombres: una la obra en sí misma y otra, la imagen que del hombre se forman los demás», y pongo a Ernest Hemingway (cuya casa visité en Chicago) como ejemplo de escritor que creó un personaje tal vez más famoso que sus propios libros, ya que mucha gente que jamás lo ha leído puede, sin embargo, identificarlo. En España sería el caso de Camilo José Cela o Francisco Umbral, entre otros.

Castillo-Puche fue amigo de Hemingway, en cuya compañía visitó Pamplona, La Habana e Idaho, donde dicen que el norteamericano se había instalado por la presencia de pastores vascos allí emigrados, que le recordaban Navarra. Explico al auditorio que tuve oportunidad de hablar con Castillo-Puche cuando le dieron el Premio de las Letras de la Región de Murcia. Me acerqué a él durante el piscolabis posterior para preguntarle si era verdad que a Hemingway le aterrorizaba hablar en público, como había leído. A Castillo-Puche le brillaron los ojos, no sé si por el alcohol o con un poco de malicia. «Era un timidazo», me reveló.

Una vez que he terminado mi charla cenamos con Liborio, Esther García y Cati Valero, una buena amiga de mi mujer (delgadísima, rubia, divertidamente extravagante) exiliada aquí. El aislamiento de Yecla, un 'poblachón sombrío' en palabras de Azorín, centra la conversación. Nuestros interlocutores llaman a su localidad 'todo a cien', porque está a cien kilómetros de Alicante, a cien de Albacete y a cien de Murcia. Perteneciendo a la provincia de Murcia, está más volcada hacia el Levante. El habla es castellana, pero con un raro e incongruente tonillo andaluz de fondo.

Nos reímos a carcajadas con la imitación que un inspirado Liborio hace del acento murciano. Cuenta que Castillo-Puche era un hombre tranquilo, aunque ocasionalmente invadido por ataques de cólera. Nos recogemos ya tarde, algo achispados. No hay un alma por la calle mientras Teresa y yo nos dirigimos a nuestro hotel, cuyo añejo mobiliario conserva todo el aire de los setenta. Me acurruco feliz en la cama. Pienso que, si escribir libros permite pasar veladas tan gratas como ésta, ya ha merecido la pena hacerlo.



17 de enero

Lantigua, Yécora, Hécula... La ciudad levítica amanece bajo el frío invernal del páramo. Azorín la llamó Lantigua, Baroja la disfrazó como Yécora y Castillo-Puche la nombró Hécula. Salgo a pasear en busca de algún bar abierto. Aún no se han retirado los adornos de Navidad y las nubes aborregadas que decoran el cielo se pintan con las primeras luces del día. Entre las casas surge como un leviatán la Iglesia Nueva, austera mole de piedra rematada por una cúpula blanca y azul que parece una golosina para gigantes.

La puerta del templo está abierta. Bajo la alta bóveda se desparraman apóstoles, santos, vírgenes y cristos que conforman esa mitología de dolor, resignación y culpa con la que nos adoctrinaron de niños. Recuerdo mis últimos estertores de fe en un ámbito parecido a éste, la catedral de Barcelona. Oigo cánticos. Se está celebrando misa en la capilla de la Comunión. Es un día entre semana y los asistentes pertenecen a un amplio rango de edades. Esta mañana he leído en Castillo-Puche: «Yecla es un pueblo agarrado a la eternidad y a Dios con temblores y gestos de angustia colectiva».

Quizá esa religiosidad tenga su origen en el aislamiento, que hace gravitar más sobre la conciencia el tiempo y el espacio. El propio Castillo-Puche inició la carrera sacerdotal aunque (para disgusto de su madre) la abandonó por el periodismo. De eso trataba su primera novela, Sin camino, que sufrió la censura franquista. Viajero incansable, nunca se desligó por completo de este lugar que hoy lo tiene por su hijo más ilustre pero al que, sin embargo, maltrató en sus escritos. «Yecla es un pueblo tétrico, pueblo dramático, de miserias, antipatías y sublimidades terribles. Allí todo es desolación, violencia y monstruosidad».