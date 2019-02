El cardenal Fernando Sebastián

Quienes compartieron con él su tiempo, su carisma cristiano, su ministerio episcopal o sus desvelos teológicos y pastorales, reconocieron en Fernando Sebastián Aguilar al hombre sabio, al amigo fiel, al maestro de fe y de vida y al seguidor solícito del Evangelio. En esta hora del adiós al cardenal, exrector de Salamanca y obispo que fue de Madrid, León, Granada, Málaga y Pamplona, las personas que le conocieron y trataron han testificado al vacío de su pérdida y la riqueza que supuso para España su vida, su ejemplo y su magisterio creyente, sabio y humano». (Pliego de Vida Nueva).

Don Fernando Sebastián, cardenal de la Santa Iglesia fue un hombre sabio, un gran profesor, una persona dotada de singular inteligencia, un cristiano que despertaba cercanía y admiración. Tuve la gran suerte de conocerlo en tres reuniones (Granada, Almería y Madrid) con motivo de las campañas del Día de los Medios de Comunicación y la reorganización de las delegaciones. Nos entendimos muy bien, fluyó con facilidad el diálogo, me impresionó su sencillez y buen humor, y no olvidaré nunca su insobornable comprensión de los errores de los demás.

Cuando leí un anuncio en el que comunicaban que había publicado sus memorias compré el libro inmediatamente, lo leí con verdadero deleite y gocé conociendo un montón de detalles de su vida, acercándome al rico mundo de sus sentimientos. Recomiendo encarecidamente la lectura de estas memorias con esperanza, contagian amor a Jesucristo y nos dejan conocer una amplia semblanza en torno a las tres llamadas que marcaron la vida y el ministerio de este gran cardenal español: ser misionero claretiano, ser un teólogo profundo y ejercer de pastor de la Iglesia.

De don Fernando me quedan muchas certezas. Fue un cristiano cabal que vivía cada minuto de su existencia en plena sintonía con Dios. Por eso, ni las 'pamplinas' ni los escrúpulos tenían cabida en su vida. Don Fernando disfrutó de la vida que Dios puso en sus manos. Disfrutó de sus amigos, con los que supo compartir mesa y tertulia. Disfrutó de las cosas buenas que la tierra nos entrega para nuestro alimento, del campo y de la naturaleza. Disfrutó también del diálogo con quienes no pensaban como él. Vivió siempre en actitud de apertura y buscó el encuentro. No tenía miedo.

Dio clase hasta el último día cuando la vejez le iba sorprendiendo, poco a poco, en su retiro malagueño. Y lo hacía con entusiasmo, no sin antes disfrutar de un buen café, de una visita a la librería diocesana y de un provechoso viaje en autobús si la climatología y sus circunstancias personales se lo permitían. «Me gusta subirme al autobús».

Don Fernando nadaba. También iba a la compra. Una compra frugal, de nueces y naranjas. Era desbordante y arrolladora su pasión por la vida, su profundo amor a María, la Madre, la ternura con la que hablaba de sus padres, el cariño con el que se refería a su amigo, el obispo Casaldáliga o la serenidad con la que describía los momentos más duros de su vida. Y sí, le gustaba ver torear a Roca Rey. Sus últimos sanfermines le regalaron esa dicha. ¡Va por usted, don Fernando!