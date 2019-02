Un mes insulso, corto y frío. Pero no por eso deja de ser importante, sobre todo para los acuarios y este año también para los extraterrestres. Esto es, para los que no viven en este mundo, bien porque se elevan por encima de nosotros, los terrestres, o bien porque simplemente están en otro mundo. Dicen las crónicas que el juicio del 1-O empezará la primera semana de febrero. Por eso, hoy día 1 ya les anticipo que será preciso un milagro para que comience. Faltará un acusado u otro, un testigo u otro, un perito u otro?. O lo que es más probable y frecuente, se plantearán tantas cuestiones previas al juicio que éste empezará en Semana Santa. Se planteará, por ejemplo, si es correcta o no la división de la causa, para que el Tribunal Supremo juzgue a unos (doce) por ciertos delitos, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a otros (seis) por otros delitos. O si la instrucción ha causado indefensión a los acusados o si las pruebas han sido obtenidas de forma ilegal o si se cita al Rey Felipe, a Rajoy o al Ángel de la Guarda, o si hay contaminación de los jueces... En definitiva, se pondrán en entredicho los derechos de los acusados, cuales Cristos Crucificados, afirmando que no se han respetado.

Nueve exconsejeros, siete diputados y los líderes de las entidades secesionistas se sentarán en el banquillo (eufemismo) de los acusados para ser juzgados por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación (resoluciones injustas a sabiendas o por ignorancia inexcusable de la ley), malversación de fondos (por gastar dinero público en actos ilegales y prohibidos), desobediencia (a las resoluciones judiciales) y pertenencia a organización criminal. Tratarán de convencer al mundo de que son unos presos políticos, en lugar de unos políticos presos. Y todo ello, por la tontería de convocar, a pesar de su prohibición, una votación el 1 de octubre de hace dos años, sobre la independencia de Cataluña. Y la aprobación posterior en el Parlament (día 27) de una declaración unilateral de independencia (no reconocida ni por Andorra) del injusto país vecino, España. Mesa del Parlament, a la que, por cierto, el 9 de enero, el huido Puigdemont (que no sé qué hará cuando tenga que renovar el DNI este año) ha llevado de forma paradójica ante el Tribunal Constitucional (al que no reconoce) por su decisión del pasado 9 de octubre de retirarle el voto delegado. Dice en su escrito ante ese Tribunal que la Mesa le ha impedido ejercer su condición de diputado, «como marca la Constitución» (con un par), por lo que debe restablecerse su derecho a estar escapado de España y poder votar en un legislativo español.

La lucha legal entre la acusación y la defensa no será muy diferente en este juicio de lo que sucede en el resto de los procesos judiciales. Todo dependerá de las pruebas que se practiquen en el juicio oral. Solo que en este caso la constante vulneración de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de los procesados va a estar a la orden del día, con acusaciones incluso contra el mismísimo fiscal por acusar y no defenderlos. Así que esta institución del Estado va a tener que armarse de paciencia y limitarse a demostrar los hechos que constituyen las infracciones criminales de los acusados. Posteriormente el tribunal le dará o no la razón, condenando o absolviendo a los enjuiciados, por aplicación de la ley. Si se les condena no va a ser, desde luego, por cuestiones políticas, sino por preceptos del Código Penal. Y si se les absuelve no será por tratarse de un juicio político sino por ausencia de pruebas condenatorias o por falta de requisitos para configurar un determinado tipo penal.