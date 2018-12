La zona sur es una mina de oro. Siempre y cuando las cosas se hagan bien por parte de las administraciones públicas una vez que las vías del tren desaparezcan de Santiago El Mayor y se soterre la estación del Carmen, un gran proyecto de ciudad que cambiará para siempre la fisonomía del casco urbano y que permitirá olvidarse de una vez por todas de la cicatriz del ferrocarril.

Miles de metros cuadrados que ya fueron ordenados en el protocolo que se firmó en 2006 (y se concretó en el plan especial del Carmen) y que es el germen de esa nueva ciudad al sur de la ciudad, por la que la Plataforma Pro Soterramiento y los vecinos de esa área geográfica han hecho ya su trabajo. Luchas por la dignidad de sus territorios más allá de las siglas o el partido que gobierne. De hecho, a día de hoy siguen manifestándose sin desaliento y con la esperanza de que la línea recta continúe y los renglones de esta historia que empezó hace décadas no vuelve a torcerse.

El alcalde de Murcia y candidato del PP a la reelección demostró el pasado sábado en su presentación como cabeza de cartel, ante casi 700 personas y ante el líder nacional de su partido, Pablo Casado, que cree firmemente en esa mina de oro que es el sur y en la recuperación de un trozo de municipio que dará paso al sueño completo: vías soterradas, bulevares, zonas peatonales, estación intermodal, etc. En definitiva, Ballesta se hace sureño y genera una empatía ciudadana no demostrada tan palpablemente hasta ahora.

Otra puesta de largo, en este caso la de los socialistas. Mientras esto sucedía en el Teatro Circo, el PSOE andaba ocupado en organizar la presentación del candidato del PSOE a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano. Está previsto que se desplace a Murcia un miembro del Gobierno de España y todo parece indicar que vendría Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno. No es la primera vez que los socialistas cuentan con el apoyo de un peso pesado nacional. Pedro López, el anterior candidato elegido en primarias y defenestrado después, contó con el apoyo de Carme Chacón, amiga del socialista murciano. Para el PSOE, contar con un miembro relevante del Gobierno central es un espaldarazo a la candidatura de Serrano que ya comenzó hace tiempo con su precampaña y que ya está inmerso en la vorágine de reuniones, visitas y actos públicos.

Podemos e IU, atascados. De momento, ambos partidos de izquierdas no han llegado a un acuerdo sobre la candidatura unitaria. Uno de los escollos de la negociación es la lista electoral con la que la confluencia se presentará a las municipales de 2019. La formación morada y la de izquierdas está en el tira y afloja. Unos proponen darle el puesto 3 y el 7, los otros piden el 2 y el 3. Pese a las discrepancias en los números, todos creen que finalmente habrá acuerdo, aunque otro de los criterios discordantes sea si hacer o no primarias una vez que haya acuerdo. Los que sí irán a primarias serán los de Cambiemos Murcia, un conglomerado municipalista que deberá integrarse en Unidas Podemos, al igual que Ahora Murcia, que tendrá que decidir si hace o no primarias para ir a las elecciones y se integra definitivamente en Podemos y desaparece.

López Rejas entra en campaña. No es un partido político, pero sin duda dará que hablar en la precampaña y en la campaña electoral, ya que el impulsor de la remodelación de La Paz, José López Rejas, ha reaparecido con fuerza en la esfera pública. Hoy mismo llega con el exseleccionador nacional Vicente del Bosque para reforzar el perfil social de una iniciativa que deberá contar con el apoyo de los políticos para salir adelante, además de tener el puntal económico para una iniciativa que vale cientos de millones de euros. La visita de Del Bosque está muy bien aunque la clave de la reunión de hoy está en la reforma de los estatutos que promueve el promotor de la iniciativa ante la asamblea de propietarios que ha convocado para esta tarde. Por nadie pase.