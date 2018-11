Sin matices

El jueves por la noche el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia se iluminó de violeta. Es un gesto, uno de los muchos que estos días acompañan a las acciones y declaraciones institucionales, para remarcar el compromiso de la institución contra la violencia de género con motivo de la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres.

Cuando lean estas líneas, si ningún problema técnico inesperado lo ha impedido, también se habrá iluminado el edificio de la Convalecencia, sede del rectorado, y así estará toda la semana. Un toque de belleza efímera para tomar conciencia de una de las peores lacras que como sociedad llevamos a rastras.

Es hasta emocionante ver esos muros y arcos, cargados con tanta historia y que guardan tantas historias en su memoria, iluminados para la causa. Pero creo que más importante es que sucede en un contexto en el que esas luces llegan a estudiantes; a chicas a las que hay que educar para que identifiquen y no consientan actitudes violentas y machistas; y a chicos a los que hay que educar para que no tengan esas actitudes y no las consientan cuando las vean en otros.

Iluminar un edificio puede parecer sencillo, pero no lo es. Requiere todo un esfuerzo de organización y un añadido de esos que solo saben quienes están entre bambalinas: la dificultad de que el color definitivo que quede reflejado sea exactamente el que quieres que se vea. Algo que, cuando hablamos de violeta, todavía se complica. Pocos colores tienen tantos matices y nombres asociados: violenta, morado, lila, malva, púrpura€ Creo que en la guardería éramos capaces de verlos todos, pero a medida que hemos ido creciendo hemos perdido esa capacidad. Hay quien conserva el talento de ver las diferencias entre el blanco, el blanco roto, el blanco huevo y el blanco crudo, pero, admitámoslo, son una minoría privilegiada.

Hablando de luces y muros estos días pasados pensé que todos esos matices que vemos en los colores son los mismos que están presentes en la manera en la que cada persona entiende el feminismo. Yo soy feminista, no puedo no serlo si creo en la igualdad. Además, no hay que excavar mucho para ver todo lo que queda por cambiar para eliminar comentarios y comportamientos machistas y sexistas de nuestro día a día; en muchos casos dichos por nosotras mismas, porque cambiar tantos siglos de educación no es sencillo, es un camino largo y en él estamos.

Probablemente mi manera de entender cómo debo ejercer y manifestar mi feminismo para conseguir sus objetivos es muy diferente a la de otras personas. Y digo personas y no mujeres porque los hombres también deberían ser feministas y, por suerte, muchos lo son ya incluso sin hacerse conscientes o verbalizarlo. Como digo, matices en esto del feminismo, como en cualquier otra cuestión, puede haber muchos y creo que es algo positivo. La uniformidad, además de aburrida, es menos enriquecedora.

Si embargo, una de las cosas que más me gusta de la conmemoración del 25N es la ausencia de matices en la reivindicación y el objetivo: no a la violencia contra las mujeres, un NO rotundo, porque hay cuestiones en las que no valen las medias tintas y esta es una de ellas.