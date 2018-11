Días de perros

El bombardeo de imágenes al que nos dejamos someter por parte de las redes sociales rezuma gran cantidad de chorradas, chistes malos y de mal gusto o vídeos con imágenes propias del paraíso, con proverbios chinos o de cualquier otra cultura que aspiran a mostrarnos que una vida mejor es posible, sin que nos demos cuenta de que lo mejor es dejar de someternos voluntariamente a ese bombardeo y dedicarle más tiempo a lo que realmente importa, a lo que realmente debería importarnos. Afortunadamente, algunas de esas imágenes contienen mensajes más que positivos, con los que cualquiera que tenga un mínimo de sentido común se muestra de acuerdo, y que nos llevan a reflexionar y a intentar cambiar algunas costumbres y usos para tratar de ser mejores personas.

Hace años que el anuncio de la Lotería de Navidad sigue esa línea y lo bueno es que muchas firmas se suman cada año a este estilo que nos recuerda el valor de las personas que nos rodean. Además del corto del sorteo del día 22 de diciembre, no se pierdan este año el de Ruavieja, da mucho que pensar. Como también lo da la viñeta que compartí en Facebook hace unos días. El dibujo representa a un padre inclinado delante de su hijo pequeño al que le pregunta: «Por las tardes, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Teatro, fútbol, baile, judo, música...?». El viñetista no pone la respuesta del niño en su boca, sino en su pensamiento, como si el pequeño ni siquiera se atreviera a decir en voz alta a su padre: «Estar contigo».

Cómo vivimos nuestra vida es una cuestión de prioridades, ya que no disponemos de todo el tiempo que quisiéramos. Una escasez a la que ni siquiera le dejamos un hueco para pararnos a pensar, precisamente, en eso, en cuáles son nuestras prioridades y, por supuesto, actuar en consecuencia. Nuestros seres queridos, nuestros niños no son solo una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo y ocuparnos, no son una obligación de la que liberarse durante unas horas mientras se entretienen en cualquier actividad que, muchas veces ni quieren ni les gusta hacer. Son personas que nos veneran, nos imitan, nos persiguen, nos buscan y, sobre todo, nos quieren y, lamentablemente, nos echan de menos más de lo que sería recomendable, debido a esta vida frenética y consumista que nos hemos dado a nosotros mismos. Si nosotros no le damos valor al tiempo que pasamos con ellos, serán ellos quienes no le den valor al tiempo que pasan con nosotros, o peor, no querrán pasar tiempo con nosotros. Por eso, cada día aumenta el número de mayores que viven solos. Y, por eso, suplimos la compañía humana, de los nuestros, por mascotas y nos autoexcusamos con aquello de que ellas son leales y nunca te fallan, cuando en realidad, su cariño es fruto del instinto y carecen de la voluntad para tomar decisiones tan profundas.

Que nadie me entienda mal. Comprendo que los lazos entre una persona y un animal con el que se convive mucho tiempo pueden ser fuertes y generar un gran cariño, pero no podemos convertir a un perro en el suplente de ningún ser humano. Todo lo que sirva para alegrarnos y enriquecernos la vida sea bienvenido y, en este sentido, alabo la genial idea de implantar las terapias con perros para mejorar la salud y el ánimo de los niños ingresados en el hospital de Santa Lucía en Cartagena. 'Doctor Guau' se llama la iniciativa y parece que da buenos resultados, pero debemos abordarla como un complemento, porque el trato humano cercano y cariñoso debe predominar frente al de los canes, porque dudo que ningún niño que se sienta despreciado o desatendido por sus familiares y también por el personal sanitario del centro vaya a suplir esas carencias únicamente acariciando a un cachorro o jugueteando con él. Eso sin entrar a valorar la conveniencia o no de que los animales accedan a un lugar tan delicado para la salud de las personas como un hospital, ya que doy por hecho que ese aspecto está más que previsto y se adoptan las correspondientes medidas de prevención.

Las mascotas no pueden cubrir el vacío que los niños, la ausencia de ellos, dejan en las casas, aunque a juzgar por algunos datos, está ocurriendo. Esta semana, que ha estado repleta de días de perros por las continuas inclemencias meteorológicas, he escuchado la noticia de que Vigo cuenta con más perros censados que niños y jóvenes de hasta 19 años y eso teniendo en cuenta que se calcula que por cada cinco canes, sólo hay uno registrado. El periodista que daba la noticia añadió que esta circunstancia estaba generando auténticos problemas por la gran cantidad de excrementos de los animales que había en las calles, porque no todos los dueños los recogen. Siento curiosidad por saber esa estadística en Cartagena, aunque les insto a que miren cómo están nuestras aceras para que se hagan una idea. Que nuestra población canina gana peso queda claro cuando uno de los proyectos del Gobierno local pasa por incrementar el número de parques para perros, a lo que no hay nada que objetar, siempre que no vaya en perjuicio del recreo de los niños ni del bienestar de las personas.

El maltrato animal es despreciable y resulta repugnante que ese bombardeo de imágenes de las redes nos lleve a ver vídeos como el de ese grupo de perros despeñándose. Es incalificable y muy lamentable. También lo es que se dé lugar a que dos perros de una raza que se considera como peligrosa maten a una madre y su hija a mordiscos.

Gozamos de una libertad por la que cada uno decide vivir su vida como quiera, establece cuáles son sus prioridades, siempre que se respeten los derechos del resto. Respeto a los animales y a todas las personas que sienten auténtica devoción por sus mascotas, porque, entre otras cosas, no hacen daño a nadie. No obstante, en esta semana en que se ha conmemorado el Día Universal del Niño, que también se ha celebrado en Cartagena con una gran fiesta, quiero reivindicar el derecho de nuestros pequeños a que los cuidemos, les atendamos y les queramos como debemos. Y a que no tratemos de suplirlos con nada ni permitamos que los animales o las cosas materiales ocupen su lugar. Porque cada uno es libre de tratar a su mascota como si fuera su pequeño, pero no podemos permitir que se trate a nuestros niños como si fueran mascotas. De ellos, de la educación que les demos, del tiempo que les dediquemos depende su futuro y el nuestro. Por eso, es vergonzoso que en el Congreso de los Diputados, el templo de nuestra democracia, haya quienes se dediquen a ladrar y hasta dejar caer sus babas.

Hay quienes dicen que los niños son material sensible, esponjas que aprenden y lo absorben todo y máquinas de repetición que nos imitan en todo y repiten todo lo que oyen y ven. Tomemos nota y protejámosles con nuestro ejemplo del bombardeo de imágenes, que parece inocente, pero que provoca que cada vez haya más pequeños enganchados a las pantallas y que una niña de trece años sea secuestrada por un adulto que la engañó a través del chat de un videojuego. Demos a los niños, a las personas, el valor y el tiempo que debemos o corremos el riesgo de que quienes un día fueron niños actúen como el peor y el más temible de los animales.