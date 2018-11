Insectos presuntuosos

Hace poco saqué de la biblioteca my fair lady. ¿la has visto alguna vez? es una joya. te la recomiendo. hija, yo la traje a casa con toda la ilusión, para que la vieran mis hijas, pensando que les iban a encantar las canciones, y los bailes, y los trajes€ pues bien, a los cinco minutos se fueron diciendo que eso era un peñazo. en el fondo me alegré. ¿tú sabes lo que es ver una película que te gusta tú sola? en fin, ellas se lo pierden. el caso es que el objetivo de que la vieran era que comprobasen que hasta una florista puede aprender modales, y que con la educación adecuada, cualquiera puede pasar, como audrey hepburn en esa peli, por una princesa europea. en una palabra, la importancia de hablar y de comportarse. que se les pueda sacar, vamos. si quieres llamarme abuela o chapada a la antigua me da igual.

no sabes cuál fue mi sorpresa al ver la película, treinta años más tarde de la primera vez. sigue esencialmente igual que cuando yo era pequeña, y aún me parto con el «¡mueve ese cochino culo!» en las carreras. y es igual de alucinante la transformación de eliza, después del cambio de imagen. pero lo que he descubierto esta vez, y ahora sí que se lo quiero enseñar a mis hijas, aunque tenga que atarlas delante de la pantalla, es que hasta una florista tiene derecho a aspirar a más, y si tiene la oportunidad, tiene que luchar por ello, si eso es lo que quiere. el afán de superación que tiene esta mujer sólo lo he visto yo, en vivo, en una que conozco. cuando nos veamos te digo quién es.

Hay que ver cómo cambia el cuento, hija. de pequeña me parecía un juego que rex harrison le fuera enseñando cosas, como a vocalizar, diciendo mil veces «¡la lluvia en sevilla es una pura maravilla!», y mientras, la pobre de la hepburn, dale que te pego con todas las faenas que le hacían pasar para perfeccionar su acento. de mayor, sin embargo, ha sido un sufrir cada una de las pruebas, y un estallido cada vez que lo lograba.

pero lo mejor-mejor de la película es el final. no sólo porque, por supuesto, audrey hepburn/eliza doolittle consigue, of course, que la confundan con una princesa húngara, y con mucho más que eso. ni tampoco porque, por supuesto, se vea que, debajo de la florista, había una mujer fuerte e inteligente. para mí, la traca de la película es cuando el misógino y antipático de higgings se enorgullece de sí mismo por el éxito de eliza, que lo considera sólo mérito suyo, y al decirle audrey hepburn que el mérito es también un poco de ella, él enfurece, y entre otras perlas, le llama 'insecto presuntuoso', por haber pensado siquiera que sin sus clases, sin sus lecciones, ella podría haber hecho algo en la vida. creo que en esa escena se concentran tantas cosas que simplemente sobran las palabras.

fíjate que esta semana se han cumplido 85 años del voto femenino en españa. imagino que aquellas descerebradas, capitaneadas por clara campoamor, y que se atrevieron a pensar que tenían derecho a votar (sencillamente porque tenían capacidad para opinar), en su día fueron consideradas también insectos presuntuosos. 85 años más tarde no sólo votamos, sino que somos médicos, bomberos, militares, abogados€

qué bueno es aspirar a más. no devuelvo la peli hasta que la vean mis hijas.