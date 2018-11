Las sentencias del Tribunal Constitucional

Si los ingenieros y arquitectos pudieran suspender la vigencia de la Ley de la Gravedad tendríamos bellísimas casas flotantes y puentes elegantemente trazados sobre un valle sin apoyo intermedio alguno. Habría, de hecho, una autopista hasta Nueva York. Pero la arquitectura y la ingeniería son ciencias de verdad, de esas que resuelven problemas de verdad, como ocurre con la caprichosa tendencia de los puentes, las casas y las autopistas a derrumbarse si no están bien estudiadas y calculadas.

El Derecho va por otro lado. El Derecho no es una ciencia en el sentido en que lo es la ingeniería, sometida a leyes inexorables, y por eso cualquier tirano puede invertir el orden del tiempo y decir que regía ayer lo que se ha hecho hoy, o rectificar lo dicho ayer, simplemente porque ya no me gusta hoy o, lo que es más grave, porque me han ´convencido´ de lo contrario. Máxime si a quien no le gusta es a esos señores de negro (lleven o no puñetas) que al final son los que deciden cuánto suman dos y dos.

No sea ingenuo, lector. Dos y dos suman cuatro en una pizarra de colegio, pero dos y dos, expresado en palabras, no son ni cuatro ni cinco. Y si a términos jurídicos queremos llevar la cuestión, hemos de partir de una máxima según la cual «en Derecho todo es opinable». Y aquí ya, la cosa cambia. Ya no se puede hablar de dos y dos porque el planteamiento varía. ¿De quién son esos dos y dos? ¿Se dan cuenta de que ya no es lo mismo?

Aquí vendría a recobrar plena vigencia el anuncio aquel en el que, quien pretendía ser importante, le negaban cualquier posibilidad alegando que era un ´piltrafilla´. Para este, dos y dos son, a lo sumo, cero. En términos jurídicos dos y dos dejan de ser meras cifras, para tener una traducción más correcta en una frase: dos y dos son lo que usted ordene, distinguida Autoridad. Y así se sumará en materia de justicia a partir de hoy mismo, por aquello del cesto y el ciento. Si aquello hice y tragaron, ¿quién me lo habrá de impedir en el futuro?

Y, una vez hecho, ¿cómo justificamos semejante esperpento? Lesmes le echa la culpa a la oscuridad provocada por los legisladores. ¿Se tratará, acaso, de un eclipse? No lo dijeron entonces: lo dicen ahora, cuando la gente se les echa encima. Que se lo diga a la gente cuando se echen a la calle. De momento no nos convence.

Ajustándonos a la intangibilidad de la cosa juzgada, lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo por obra del pleno de su Sala Tercera, a instancias de su presidente y con el apoyo imprescindible del voto de calidad del mismo, ha triturado la vigencia del Principio de Legalidad, la Seguridad Jurídica y la prohibición de reconsiderar lo previamente fallado, negando en la práctica que el nuestro sea un Ordenamiento Jurídico homologable al estándar europeo.

Con su reciente pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha venido a decir que su jurisprudencia ya no es jurisprudencia. ¿Qué valor tiene que en tres resoluciones (que ahora denomina pronunciamientos aislados) se hayan pronunciado en un sentido concreto? Ninguno. Y esto es así porque, lejos de crear jurisprudencia, hace ya tiempo que lo que vienen haciendo es legislar.

Por todo ello, al hecho de ser la Justicia el servicio peor valorado por los españoles se une ahora la certeza de ser una instancia política y no técnica, ya no circunscrita a la Sala de lo Penal, que lleva décadas actuando por libre desde la insubordinación a la ley. El mal se va extendiendo. El descrédito de la política y de los políticos y el manejo del Legislativo por estos últimos, nos conducirá en breve a escribir en España el que será el Segundo Libro de los Jueces del Antiguo Testamento, y eso hasta que decidan, como en Israel hicieron, constituirse en Reyes. De momento los llamados a impedirlo nada hacen al respecto.

De nada sirve invocar la ley (artículo 267 LOPJ: «Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas€») o las sentencias del Tribunal Constitucional 39, 57, 62 y 113/2012 («el derecho fundamental a la intangibilidad de las resoluciones judiciales tiene engarce con el principio de legalidad» (artículo 25.1 CE)). Reconsiderar lo fallado, como ya se ha perpetrado en este desdichado país, supone que ya no hay Derecho alguno consolidado: la puerta de la rectificación ha quedado definitivamente abierta.

Asistimos, como Raimund Pretzel escribió en 1933 ante el ascenso nazi al poder, a la muerte del «antiguo Derecho basado en artículos», ese que «se había quedado atrasado y punto», y a un sistema que so pretexto de atender no a la letra sino al espíritu de la ley, se permite pisotear la ley en beneficio de un evanescente espíritu que ellos administran.

Lesmes, ya saben, señala a otros.