Suelo perder el hilo en las novelas de espías y por eso no soy muy aficionado a ellas. No me gusta quedarme con la sensación de que me he perdido lo importante zarandeado entre microfilms, copias carbónicas, topos, claves, fuentes ficticias y teléfonos interceptados. Es como si te animaran a tomar partido mientras te escamotean la información esencial. Aunque quizá se trata exactamente de eso. Como se dice en la última novela de John Le Carré: «Sé generoso con los detalles, pero guarda el resto en la memoria y tira la llave». La clásica táctica de la desinformación. Supongo que a cualquier periodista eso le pone muy nervioso pues averiguar la verdad a través de los detalles, puestos uno encima de otro, forma parte de su instinto.

Cuando terminó la Guerra Fría se solía decir que el espionaje como género literario estaba acabado. Con la ilusión de que, por una vez, la historia no había finalizado en empate, desaparecido el gran enemigo del Este, ya no serían necesarios los espías. Sus misiones habían perdido todo su encanto. Sin embargo, el espionaje sigue ahí, tan útil como siempre, y sus novelas también, más necesarias que nunca. Porque los enemigos se reproducen, porque la imaginación humana para inventar nuevas formas de mentir no tiene fin. Aunque nos confundan con los detalles y se burlen de nuestra ingenuidad, aunque nos hagan seguir la pista falsa de la verdad, las novelas de espías pueden enseñarnos mucho sobre un mundo nuestro que funciona igual que entonces: con el mismo desconcierto en medio de la esperanza, la misma confusión entre autenticidad e impostura, el mismo apego a las mentiras, el mismo miedo a la verdad.

Envuelto en bruma, pero muy real. Así es el espionaje. Los espías no tienen sueños y su supervivencia depende de los objetos más triviales. Graham Greene decía que recurrió al espionaje porque quería contar algo realista, «un mundo de oficinas y carpetas, papeles y telegramas, donde no se veía claramente la violencia. Lo importante es lo que hay detrás». Al contrario de lo que parece, lo decisivo no son los secretos ni lo oculto, porque eso queda fuera de nuestro alcance, sino lo que sabemos y lo que los demás saben. Y eso está siempre escrito en letra pequeña: la que preferimos no leer, la que duele. Las novelas de espías también nos hablan de la vida. Quizá por eso pierdo el hilo. «Cuando la verdad te alcance, no te hagas el héroe. Corre».