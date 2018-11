La UCO entró en la Gerencia de Urbanismo para hacer registros en torno a la operación Umbra en octubre de 2010, una jornada aciaga que era esperada para mucho antes. Así lo han dejado claro las grabaciones de Villarejo, en las que se informa a Cospedal de que los ‘hombres de verde’ iban a realizar la operación. En la extinta Gerencia de Urbanismo se esperaban a estos guardias civiles para la Navidad de 2009 y los altos cargos del organigrama municipal vivían pendientes de un hilo. No sabían si en vez de visitarlos en su casa Papá Noel llegarían estos hombrecillos con toda su artillería. Este episodio navideño ha sido recordado por uno de los imputados en este caso al hacerse públicos los audios del excomisario, que lleva camino de convertirse en personaje de novela negra.

Los juegos infantiles enseñan a los menores a ser adultos a través de una serie de rituales que les sirven para superar obstáculos e incluso para gestionar enfados y frustraciones. Es la pedagogía más útil a tan temprana edad. Cualquiera que haya sido niño o cualquiera que ahora, entrado en años, recuerde esos divertimentos, sabe que siempre había infantes que por su edad o por su inmadurez era considerados ´palomica suelta´.

Si se extrapola la dinámica de los juegos infantiles al tablero político municipal de la capital de la Región se puede decir que Podemos, esa formación que nació generando grandes espectativas y que con el paso del tiempo parece diluirse en algunos aspectos como un azucarillo en el café, ha considerado que Ahora Murcia y Cambiemos Murcia son ´palomicas sueltas´.

Los podemitas oficialistas no creen que el partido nacido al calor de los morados y la formación de izquierdas, auspiciada, entre otros, por IU, tenga que estar en la mesa que se va a crear para unificar una candidatura única Podemos, Equo e IU de cara a las elecciones municipales. Podemos no quiere que se integren en ese proceso de las confluencias y aún no ha ofrecido explicación alguna plausible y lógica de esa negativa.

Ahora Murcia, liderada por Alicia Morales, y Cambiemos Murcia, que cuenta entre sus filas al concejal Sergio Ramos, que es el candidato de IU elegido en Primarias y que cree firmemente que es necesaria la integración en las confluencias, se encuentran en disposición de prestar asesoramiento y ayuda en esa candidatura única municipal debido al intenso trabajo que han realizado durante este mandato. Y también por la madurez que han alcanzado sus actores en estos cuatro años que han debido hacerse un hueco en la maraña de concejales y grupos del Ayuntamiento de Murcia.

Pasar de ellos como quiere Podemos sería un garrafal error que pudiera tener otras intenciones más allá de evitar un galimatías de nombres y un farragoso proceso que presentar a las bases. Los nubarrones que hay en la formación morada ya han planeado con el anuncio de Alicia Morales de no presentarse a la reelección y de abandonar la política cuando acabe este mandato, un hecho que ha sorprendido a los miembros de Cambiemos y al resto de grupos municipales: PP, PSOE y Ciudadanos.

Todo el mundo daba por hecho que la profesora universitaria encabezaría la candidatura de los grupos de izquierda anexionados en Podemos e IU, y más después de ver la empatía y buen rollo que había con Óscar Urralburu, diputado regional y líder de Podemos en Murcia. La renuncia de Morales tiene una lectura en clave de lucha en el seno de los podemitas y en la intención del partido fundado por Pablo Iglesias para controlar el tablero municipal, del que ha estado ajeno estos años, e imponer los criterios del aparato. El candidato ´oculto´ de los oficialistas para las elecciones parece que es Ginés Ruiz, que ganó en primarias la secretaría municipal y que previsiblemente se presentará a las primarias de Podemos para ser cabeza de cartel a la alcaldía de Murcia.

Su peso en el partido ha desplazado a Alicia Morales que no está dispuesta a ir de segundona y que en algunos círculos ha sido apodada como ´la Carmena murciana´. Sea como fuere la partida de las confluencias no ha comenzado todavía y tampoco las reglas del juego. Próximamente se celebrará la primera reunión en la que los actores principales templarán ´sus armas´. IU tiene claro que pedirá, a través de los negociadores que designe, que en esa mesa se debe sentar Cambiemos Murcia, que tampoco ha decidido aún si irá a un proceso de primarias para elegir a su cabeza de cartel electoral. En esa solicitud previsiblemente IU hará valer uno de los puntos del pacto nacional con Podemos, que permite incluir en la confluencia a movimientos locales.

En fin, un lío de la «izquierda poliédrica», que diría Ramón Luis Valcárcel, expresidente regional. Por nadie pase.